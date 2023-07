Lyon : 10 mois de prison requis contre l'avocat black bloc

Le quinquagénaire, spécialiste en droit des affaires et droit fiscal, par ailleurs enseignant à l'université Lyon III, était soupçonné d'avoir manifesté le 6 juin contre la réforme des retraites, et d'avoir attaqué des vitrines à l'aide d'un marteau : Monoprix, la banque HSBC et un abribus auraient été ses cibles.

Ce mercredi, au tribunal judiciaire de Lyon où il se rend habituellement avec sa robe noire et blanche, il a nié en bloc. Défendu par le ténor du barreau lyonnais Jean-Félix Luciani, il a indiqué avoir participé à la manifestation mais en restant à l'écart. Sur les photos prises par la police et censées l'identifier, il a indiqué qu'il ne se reconnaissait pas, même s'il portait effectivement les mêmes vêtements noirs que l'individu violent sur les clichés.

Jean-Félix Luciani a été implacable : aucune photo ne montre son client casser des vitrines, il faut donc le relaxer. Par ailleurs, le marteau a été retrouvé place Bellecour après avoir été caché par un autre black bloc, mais là encore, seul le témoignage d'un policier pris dans la foule indique que le prévenu venait de lui donner son outil. Aucune empreinte de l'avocat soupçonné n'a été retrouvée dessus.

La défense a donc réclamé la relaxe, tandis que le parquet a requis 10 mois de prison avec sursis, 10 000 euros d'amende et une interdiction de manifester. Sans oublier le traditionnel stage de citoyenneté.

Le jugement tombera le 14 septembre prochain.