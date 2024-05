Les Perrache, le frère et la soeur qui ont voulu agrandir Lyon

Pourtant, avant d'être l'enfant un peu maudit de la Presqu'île lyonnaise, Perrache fut le nom d'un ingénieur ambitieux et de sa soeur, artiste-peintre dont il ne reste aujourd'hui plus qu'une toile gardée précieusement au Musée d'Histoire de Lyon. Un duo qui avait imaginé pouvoir agrandir Lyon, non pas en grignotant des communes voisines mais en domptant le confluent du Rhône et la Saône.

Car lorsque Antoine-Michel et Marie-Anne Perrache grandissent au milieu du XVIIIe siècle, la Presqu'île lyonnaise s'arrête au niveau de l'actuel quartier d'Ainay. Au-delà vers le Sud, ce sont les broteaux, ces fameuses zones marécageuses, une plaine alluviale dont on ne peut rien faire. Or, la ville se voit contrainte dans son expansion par l'étroitesse de ses frontières.

L'ingénieur de 40 ans a alors l'idée de reporter le confluent pour assainir près de deux kilomètres de terrains. Antoine-Michel Perrache imagine, en s'inspirant de travaux réalisés avant lui, une digue qui partirait d'Antonin-Poncet et tirerait, tout droit, jusqu'à La Mulatière, avec la particularité de rajouter un soubassement de pierres de taille capables de résister aux courants du Rhône.

Ralenti dans ses ardeurs par le Consulat, il fonde la Compagnie Perrache qui parviendra finalement à convaincre ce dernier, ainsi que le roi Louis XV, de lui donner le feu vert en 1771. En seulement cinq ans, la digue alors appelée chaussée est construite. Avec même une petite touche écologiste pour l'époque : une rangée de peupliers d'Italie est plantée tout le long de l'infrastructure.

Sauf qu'Antoine-Michel Perrache s'est considérablement endetté auprès de banquiers génois, à hauteur d'1,5 milliard de livres, pour parvenir à cet exploit. Il meurt subitement en 1779. Et la suite du projet va prendre l'eau. A commencer par le pont de la Mulatière, construit en 1780 et qui s'effondre dans le Rhône en 1783.

C'est alors qu'entre en scène Marie-Anne Perrache. La soeur du défunt prend sa suite à la tête de la Compagnie Perrache pour piloter la partie la plus importante de l'opération : la conquête des broteaux. Sauf que les dettes sont telles qu'elle abandonne en 1782, se départant de ses droits en échange de son amnistie. C'est le comte de Laurencin qui lui succède, mais les crues de 1783 et leurs conséquences le ruinent et l'obligent à céder les terrains de Perrache à la couronne.

Mais le soutien nécessaire des notables s'amenuise, car dans le même temps, Jean-Antoine Morand s'est lancé dans un projet similaire, sur la rive gauche du Rhône. L'ingénieur se mue en rival des Perrache en souhaitant lui aussi assainir les marécages de l'actuel 6e arrondissement, et donc des futurs Brotteaux, en commençant par faire construire un pont au niveau des Terreaux (à l'emplacement de l'actuel pont Morand ndlr).

Le reste de la conquête de l'actuelle Perrache se fera donc sans eux. Le sud de l'actuel cours de Verdun s'est longtemps contenté de proposer une gare d'eau avant que la révolution industrielle n'oblige les préfets à se réemparer de l'opportunité d'étendre Lyon vers le sud.