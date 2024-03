Lyon : la station de tramway Perrache ne sera pas desservie ce week-end

Des travaux d’extension des quais de la ligne T2 du tram sont en cours. La station de tramway Perrache ne sera par conséquent pas desservie à compter de ce vendredi soir 20h30 et jusqu'à dimanche inclus. Ces perturbations interviennent dans le cadre des travaux d’extension des quais de la ligne T2.

Les voyageurs devront prendre en compte les difficultés suivantes. La ligne T1 circulera également ce vendredi de 20h30 à 22h50 entre IUT Feyssine et Gare Part-Dieu Vivier Merle. Elle fonctionnera entre IUT Feyssine et Quai Claude Bernard de 22h50 jusqu’à la fin du service. A noter la mise en place de bus relais entre quai Claude Bernard et Debourg de 21h05 jusqu’à la fin du service toutes les 15 minutes.

Du côté de la ligne T2, elle circulera ce vendredi soir de 19h40 à 22h15 entre Saint-Priest Bel Air et Grange Blanche puis de Saint-Priest Bel Air à Centre Berthelot – Sciences Po Lyon de 22h15 jusqu’à la fin du service. Des bus relais fonctionnera également entre Grange Blanche et Perrache de 20h15 à 22h50 avec une fréquence de 15 minutes.

Concernant ce samedi et ce dimanche, la ligne T1 prendra des voyageurs uniquement entre IUT Feyssine et Quai Claude Bernard puis entre Debourg et Place des Archives. La ligne T2 circulera entre Saint-Priest Bel Air et Centre Berthelot – Sciences Po Lyon.