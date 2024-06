Lyon : la ligne B du métro inacessible jusqu'à lundi matin

Il faudra marcher, prendre le vélo ou le bus relais mais dans tous les cas il faudra trouver une solution pour se déplacer si vous avez l'habitude de prendre le métro B.

La ligne est en effet à l'arrêt depuis ce samedi matin en raison de travaux intervenant dans le cadre du plan de fiabilisation et de modernisation des lignes de métro. Le but est notamment de proposer aux usagers de nouvelles rames plus longues dès cet automne.

Les usagers des TCL ne pourront retrouver le métro B que lundi matin après deux jours d'arrêt malgré le premier tour des législatives qui se tient ce dimanche.

En attendant, des bus relais sont mis en place et desservent les stations de Gare Part-Dieu Vivier Merle à Saint-Genis-Laval Hôpital Lyon Sud toutes les 6 à 15 minutes. A noter que les arrêts de Stade de Gerland à Gare d’Oullins ne sont pas desservis par ces bus relais.

Ces travaux dans le cadre du plan de fiabilisation et de modernisation des lignes de métro entraîneront de nouveau la fermeture du métro B cet été. Ce sera plus exactement du 11 au 15 août.