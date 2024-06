Opération métamorphose pour le quartier Mermoz-Sud à Lyon

Débuté en 2005, le chantier a déjà connu plusieurs temps forts à l’exemple de la démolition de l’autopont et de l’aménagement du boulevard urbain de l’avenue Jean Mermoz.

C’est maintenant au tour du quartier Mermoz-Sud d’entrer dans la danse des travaux. La création de nouveaux équipements est au programme. Cela passera par la case démolition pour le groupe scolaire Louis Pasteur qui rouvrira ses portes à la rentrée 2027 avec un nouveau bâtiment flambant neuf et l’accueil de 16 classes réparties sur 3 niveaux. Un restaurant scolaire, une salle de sport couverte, un terrain extérieur et des espaces dédiés aux activités extrascolaires sont également prévus sur place.

A noter que le groupe scolaire Olympe De Gouges sera aussi détruit mais seulement partiellement pour être reconstruit.

Parmi les autres créations prévues dans cette phase du chantier Mermoz : la construction d’un nouveau pôle sportif et culturel sur 4 étages comprenant une salle de spectacle, une salle polyvalente, des salles de musique, un secteur jeunes et une salle multisport. La livraison est également prévue en 2027.

"Le 8ème arrondissement continue de se transformer. Les projets en cours et à venir ont un point commun : faire de ces quartiers populaires, comme dans l’ensemble des quartiers de la ville, des lieux agréables à vivre, où il est possible de pratiquer du sport, se cultiver et accéder à des services publics de qualité", a commenté le maire de Lyon, Grégory Doucet.

Le coût de l’aménagement de ces espaces publics s’élève à 15,7 millions d’euros.