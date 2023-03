Mort filmée sur TikTok à Lyon : une cinquième interpellation menée par la police

Début février, la mort d’un SDF âgé de 54 ans avait été filmée et diffusée sur TikTok. La victime avait été retrouvée mutilée dans un appartement à Perrache dans le 2e arrondissement de Lyon.

Trois personnes avaient déjà été mises en examen et placées en détention provisoire dans le cadre de cette affaire pour meurtre accompagné d’actes de tortures et de barbaries. Et notamment deux individus âgés de 39 et 42 ans. Ces marginaux SDF habitués du secteur de la gare située non-loin, avaient été retrouvés endormis dans la chambre de l’appartement où la victime avait été découverte sans vie par la police. Peu après, c’est le propriétaire du compte du réseau social qui avait été arrêté avant une nouvelle interpellation le 14 février.

Puis, ce lundi, un cinquième suspect a été appréhendé par les enquêteurs. Âgé de 54 ans et également SDF, il aurait été présent dans le logement du quai Perrache lors des terribles faits. Selon Le Progrès, ce dernier a été présenté devant la justice mercredi.

Les circonstances exactes et le mobile de ce passage à l’acte sont toujours inconnues.