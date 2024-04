Lyon : pourquoi la station tramway de Perrache n’est-elle pas desservie pendant 15 jours ?

A compter de ce lundi et jusqu’au samedi 27 avril, la station tramway Perrache n’est pas desservie. En cause : la poursuite des travaux d’allongement des quais du tramway de la ligne T2.

En cette période de vacances scolaires, des difficultés sont également à noter sur les lignes T1 et T2. La première circulera entre IUT Feyssine et Quai Claude Bernard puis entre Debourg et Place des Archives tandis que la seconde fonctionnera uniquement entre Saint-Priest Bel Air et Centre Berthelot – Sciences Po Lyon. Les stations entre Place des Archives et Hôtel de Région Montrochet ne sont pas desservies.

Le premier départ de IUT Feyssine se fait à 5h02, celui de Quai Claude Bernard à 4h55. Le dernier départ de IUT Feyssine s’effectue à 0h26, celui de Quai Claude Bernard à 0h21.

Du côté de la ligne T2, le premier départ de Saint-Priest Bel Air est prévu à 4h55, celui de Centre Berthelot à 4h48. Le dernier départ de Saint-Priest Bel Air est annoncé à 23h50, celui de Centre Berthelot-Sciences Po Lyon à 0h45.