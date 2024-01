Lyon : les agresseurs de la gare de Vaise arrêtés

Interpellés à leurs domiciles au petit matin, deux hommes âgés de 19 et 21 ans ont été placés en garde à vue et reconnaissaient partiellement leur implication cette affaire.

Les faits remontent au mois de janvier 2023, deux jeunes hommes de 17 et 18 ans ont composé le 17 après s’être faits agresser. Tous deux étaient sur le quai du métro à la station gare de Vaise, en compagnie d’une amie. Cette dernière aurait été importunée par les deux suspects.

Afin d’avoir des preuves, l’une des victimes sortait son téléphone pour filmer la scène. Voyant ce qu’elle faisait, les deux individus lui ont arraché des mains et l’ont frappé à plusieurs reprises au visage. L’autre victime tentait alors de s’interposer et s’est aussi vue être roué de coups.

Avec le téléphone, les deux agresseurs ont pris la fuite, suivis par les victimes. L’un des voleurs exhibait un cutter pour les dissuader.

Les deux jeunes hommes avaient déposé plainte et présentaient leurs certificats médicaux mentionnant leurs blessures et leurs jours d’ITT (8 et 10 jours), en faisant une description précise de leurs assaillants.

Connus défavorablement des services de police jusqu’alors, ils expliquaient lors de la garde à vue s’être débarrassés du téléphone portable le soir même de l’altercation.

Ils ont été présentés au Parquet ce jeudi 25 janvier en vue d’une comparution immédiate.