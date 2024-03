Lyon : les trémies de Perrache vont fermer pour cause de travaux, voici quand

Des interventions de nuit sont programmées toute la semaine, entraînant une fermeture à la circulation automobile.

Attention, il sera impossible d'emprunter la M6/M7 entre Valvert et Perrache de 20h à 4 du matin dès lundi soir.

Vendredi 22 mars à 21h, les interventions en continu débuteront et dureront jusqu'au lundi suivant 4h du matin. Cela signifie que durant tout le week-end du 23 et 24 mars, le tunnel sous Fourvière sera fermé dans les deux sens de circulation.

Seules les trémies 1 et 7 de Perrache resteront ouvertes durant les opérations.

La Métropole de Lyon va profiter de ces coupures pour réaliser des aménagements de sécurité en tête des trémies, nettoyer les trémies 2, 3, 4 et 5 et refaire leurs enrobés, et enfin réaliser de nouveaux marquages.

Ces travaux estimés à 2,185 millions d'euros, "visent à améliorer la sécurité et le confort des usagers ainsi que l'exploitation des différentes voies de circulation".