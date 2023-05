Lyon : un homme enlevé en pleine nuit dans le centre-ville, une enquête pour tenter de le retrouver

Selon nos informations les policiers ont été appelés par une personne qui venait d’observer une scène glaçante vers 2h du matin, rue Denuzière dans le 2e arrondissement de Lyon. Lors d’une altercation entre plusieurs hommes en pleine rue dans ce quartier de Perrache, l’un des protagonistes a été frappé par des suspects avant d’être mis de force sur la banquette arrière d’une voiture, vraisemblablement une Volkswagen Golf. Le véhicule a ensuite quitté les lieux sous le regard médusé du témoin.

Une enquête a été ouverte pour tenter de retrouver les mis en cause, mais aussi et surtout la victime qui n’aurait pas encore été identifiée. D’après une source du dossier, la vidéo-surveillance était en train d’être analysée puisqu’il serait possible de voir sur les images les violences puis l’enlèvement de l’individu. Les investigations se poursuivent.

J.D.