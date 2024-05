Lyon : 170 personnes expulsées d'un gymnase brièvement réquisitionné

Et 170 personnes, dont 70 enfants et notamment des femmes et familles qui dormaient dehors, s'y sont brièvement installées.

Car les forces de l'ordre, à la demande de la mairie, n'ont mis que quelques heures à intervenir puis à faire évacuer l'équipement de la rue professeur Paul Sisley dans le 8e arrondissement.

Ce soir 170personnes(70enfants dont 7bébés,et plusieurs femmes enceintes)ont été mises à l'abri ds le https://t.co/sHLic13IEs s'agit de femmes et familles qui dormaient ds la rue.

Nous demandons que la loi soit appliquée, à savoir le droit inconditionnel à l'hébergement d'urgence pic.twitter.com/Ji1vAJcVNh — Collectif Solidarité entre Femmes à la rue (@CollectifSfr) May 3, 2024

Pour les différentes associations, la préfecture du Rhône et la Ville de Lyon sont allées trop loin. Le ton monte avec les écologistes, Ville et Métropole de Lyon, certains élus avaient été enfarinés lors de la manifestation du 1er-Mai par des militants anti-expulsions qui leur reprochaient de ne pas protéger les squats et d'utiliser la loi Kasbarian pour récupérer leurs bâtiments occupés.

Solidarité entre femmes à la rue appelle à un rassemblement devant l'Hôtel de Ville de Lyon ce samedi à 10h pour dénoncer la décision de Grégory Doucet de faire évacuer le gymnase et remettre 170 personnes démunies à la rue.