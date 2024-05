Evacuation de 170 personnes à Lyon : la députée Marie-Charlotte Garin propose de réconcilier Ville et associations

Pour Jamais sans Toit ou Droit au Logement, le maire Grégory Doucet est devenu celui qui a sollicité la police nationale pour remettre dehors 170 personnes, dont 70 enfants.

Déjà fâché avec la préfecture du Rhône, l’édile écologiste se retrouve au pied du mur. Et comme son adjointe (PS) chargée des Solidarités Sandrine Runel est dans le même bateau, il fallait trouver une émissaire, non affiliée à la Ville de Lyon et proche de ces associations.

C’est donc Marie-Charlotte Garin qui se propose de les réconcilier.

La députée écologiste du Rhône, qui avait passé une nuit dans une école lyonnaise occupée par une famille SDF cet hiver, s’est fendue d’un communiqué dans lequel elle porte un regard critique sur la situation, en prenant un point de vue le plus éloigné possible de la mairie. "Il est impératif de rappeler que la Ville de Lyon et les collectifs ne peuvent être des adversaires. Ils sont, face à l’urgence et à l’abandon de l’Etat, de facto partenaires pour éviter le pire", annonce la parlementaire.

"Je suis volontaire pour organiser une réunion entre les différentes parties prenantes afin de tirer tous les enseignements de cet épisode", poursuit Marie-Charlotte Garin.

Sera-t-elle considérée comme une négociatrice suffisamment indépendante pour que les associations furieuses acceptent de s'assoir autour d'une table avec Grégory Doucet et Sandrine Runel ?