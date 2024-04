Pollution aux PFAS : Cyrille Isaac-Sibille "porte-voix des industriels" selon Marie-Charlotte Garin

Ce jeudi, la proposition de loi des députés écologistes visant à protéger la population contre les perfluorés sera étudiée à l'Assemblée nationale.

Et la députée du Rhône Marie-Charlotte Garin estime que "les lobbies s'activent en coulisses" pour faire capoter le vote.

Pour l'écologiste lyonnaise, l'un de ses collègues parlementaires du Rhône a même cédé aux sirènes. Elle vise ainsi nommément Cyrille Isaac-Sibille, qui "se fait le porte-voix des industriels dans les débats en utilisant "la stratégie du doute" et en proposant par exemple des exceptions qui affaibliraient considérablement la portée de la loi".

"Venant d’un médecin, de surcroît élu sur un territoire dont les habitants sont particulièrement exposés à ces pollutions, il est incompréhensible qu’il cède à la pression des lobbies", poursuit Marie-Charlotte Garin dans son accusation.

Ce n'est pas la première fois que des soupçons planent sur Cyrille Isaac-Sibille. Avant même d'être désigné comme auteur d'un rapport sur la question des PFAS par Elisabeth Borne, alors Première ministre, le député MoDem du Rhône avait éveillé les soupçons, incitant les maires du territoire touché au Sud-Ouest de Lyon de l'interpeller par voie de communiqué. Mais ce dernier s'est toujours défendu d'avoir été a minima manipulé par des lobbyistes.

Sur le sujet des PFAS, Marie-Charlotte Garin espère que le passage à l'Assemblée permettra de légiférer plus durement autour de ces produits : "Bien sûr, l’industrie devra s’adapter à cette nouvelle donne et nous serons attentifs au devenir des salariés qui sont aussi les premiers exposés aux produits nocifs qui contiennent des polluants éternels. Il est de notre responsabilité collective de protéger la santé des citoyens tout en maintenant les industries et en sauvegardant les emplois".