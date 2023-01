La Ville de Lyon annule finalement sa table ronde avec Salah Hamouri

Il n'y aura pas de table ronde organisée à l'Hôtel de Ville pour les 30 ans des accords d'Oslo à laquelle devait participer Salah Hamouri.

Pour rappel, c'est l'invitation lancée à l'avocat franco-palestinien incarcéré jusqu'en 2011 pour la tentative d'assassinat de l'ancien grand rabbin d'Israël, ainsi que l'absence de représentants d'Israël à l'évènement, qui avaient déclenché la stupeur des premiers concernés.

L'épisode de dimanche matin, où le nom de Grégory Doucet a été hué et le discours de son adjointe Florence Delaunay perturbé durant la cérémonie de commémoration de la libération d'Auschwitz place Bellecour, a probablement convaincu les écologistes de renoncer à leur table ronde polémique.

Dans un courrier adressé aux instances, représentants du groupe Concorde et Solidarités et aux associations, le maire écologiste de Lyon revient sur les raisons qui le poussent à annuler la table ronde. Mais il reste toutefois droit dans ses bottes quant à ses convictions : "J’organiserai ainsi de prochaines rencontres grand public sur cette thématique, en lien avec des universitaires reconnus, pour certain vivant en Israël. Nous donnerons la parole "au camp de la paix" et aux personnalités courageuses qui souhaitent porter un regard juste sur la situation au Proche-Orient. Comme le dit Jean Birnbaum dans son dernier ouvrage, il nous faut avoir le courage de la nuance, pour aborder des problèmes complexes avec rigueur, plutôt que de se jeter des anathèmes définitifs, des propos accusatoires, ou encore des invectives virtuelles. C’est tout l’esprit de notre démarche, aussi bien pour aborder des enjeux géopolitiques complexes que des situations locales épineuses : être respectueux des valeurs républicaines et de l’Etat de droit, veiller à maintenir la concorde, et, jamais, ne se taire devant des injustices ou des contre-vérités".

Grégory Doucet en profite également pour tacler brutalement ses opposants politiques : "Je ne peux accepter tout procès en antisémitisme, notamment de la part d’adversaires politiques héritiers de partis jadis collaborationnistes, alors même que mon premier déplacement officiel, en 2020, était à la Maison d’Izieu, alors même que j’ai été le premier à soutenir le projet de mémorial de la Shoah, ou alors même que mes services municipaux installent dans des écoles des plaques commémoratives d’enfants raflés par les autorités françaises durant la Seconde Guerre Mondiale".