La nouvelle préfète du Rhône aurait annulé la table ronde avec Salah Hamouri si Grégory Doucet ne l'avait pas fait

Comme la coutume l'exige, elle s'est rendue sur l'Ile du Souvenir au Parc de la Tête d'Or puis devant le Veilleur de Pierre place Bellecour pour se recueillir.

A l'issue de ce second dépôt de gerbe, la représentante de l'Etat s'est exprimée brièvement. Et elle a évoqué l'actualité brûlante du jour, à savoir l'annulation de la table ronde de la Ville de Lyon prévue mercredi pour les 30 ans des accords d'Oslo, à laquelle devait participer Salah Hamouri.

Fabienne Buccio en a profité pour revenir sur cette "question délicate" et dévoiler qu'elle avait visiblement joué un rôle dans cette décision de Grégory Doucet : "On a échangé verbalement avec le maire. Il était dans la réflexion, c'est normal de se poser des questions au vu de ce qui était annoncé et de ce qu'il s'est passé dimanche lors de la cérémonie. Je lui ai envoyé un mail lui expliquant que s'il ne le faisait pas (annuler la table ronde ndlr), je le ferais moi-même. Il a pris la décision qui me semble la plus raisonnable dans le cadre du respect de l'ordre public et de la sécurité des citoyens. Nous avons l'un et l'autre cette responsabilité que nous devons partager".

Grégory Doucet s'est quitté mi-fâché, mi-réconcilié avec Pascal Mailhos, parti vendredi. Le début de la mission de Fabienne Buccio débute déjà par un rappel sur le pouvoir de l'Etat sur certaines vélléités du premier magistrat EELV.