La Ville de Lyon a décidé d’interdire la conférence intitulée "La Palestine, notre boussole anti-fasciste", programmée ce mercredi 10 décembre au sein de l’Atelier des Canulars, dans le 7ᵉ arrondissement. L’événement devait accueillir Salah Hamouri, avocat et militant franco-palestinien, ainsi qu’une journaliste indépendante annoncée comme invitée surprise.
Dans son arrêté, la municipalité rappelle qu’un précédent rassemblement lié à une conférence programmée le 18 novembre 2024 avait dégénéré. Ce jour-là, un appel lancé par le collectif Urgence Palestine Lyon — coorganisateur de la soirée de ce 10 décembre — "avait conduit à une déambulation sauvage réunissant 150 personnes", note le document. Les participants avaient scandé "des slogans anti-israéliens, des invectives et insultes raciales," provoquant aussi "des dégradations sur des bâtiments et du mobilier urbain."
Les services de sécurité de la préfecture jugent ainsi "très sérieuse", la possibilité de nouvelles tensions "en marge de la conférence tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’enceinte", d’autant plus que l’arrêté évoque un "contexte d’augmentation significative d’actes antisémites sur le territoire."
La Ville souligne également que les conditions d’accueil du public à l’Atelier des Canulars ne permettent pas de respecter les règles de sécurité en vigueur. Le texte enjoint donc au responsable du lieu "d’interdire l’accès de son établissement au public" dès la notification de l’arrêté.
Cette interdiction n’est pas une première à Lyon concernant Salah Hamouri. Déjà en décembre 2024, la préfecture avait stoppé une conférence où il devait intervenir. En juin 2023, un arrêté municipal similaire avait été annulé par le tribunal administratif. Et en janvier 2023, la Ville l’avait elle-même invité… avant de finalement renoncer.
Condamné en 2008 par la justice israélienne pour avoir participé à un projet d’assassinat — des faits qu’il conteste — Salah Hamouri a été expulsé par l'État hébreu en 2022.
De mieux en mieux.
Le tero antifa
Les néo-nazis et autres antisémites devraient pouvoir exprimer leur haine de partout effectivement.....c'est l'idée ?
Bien vu
Dites vous bien que s'il representait le moindre danger, ils ne l'auraient jamais relache.
Bonjour Robert,
De retour sur la ligne. Cnews défend Israel et France Inter la palestine, ca fait match nul donc ?
Je remarque n'éanmoins que les écologistes se mettent un peu en retrait de LFI sur la question palestinienne, peut être parce que les français commencent à en avoir raz le pompon, d'ailleurs il y a moins de manifestations ces dernières semaines.
Notte pays accepte tout les délinquants terroristes dégénérés tout les cas Soc! maintenant les palestiniens terroristes 🤮
pas de drapeau palestinien sur l'hôtel de ville cette fois ?
Un franco-israëlien a une meilleure liberté de parole qu'un franco-palestinien....Il suffit de regarder CNEWS ou ( CJEWS ) pour être plus precis, pourtant, la France est clairement profondément antisémite depuis le X ème siècle de la part des K-TO.
allez y , il y a tout a reconstruire ; si vous savez faire quelque chose , vous pourrez peut être y être utile
Ça m'a l'air sacrément sérieux ! Allé rentrez chez vous on a besoin de vous pour remonter les murs de votre pays. C'est des bras qu'il vous faut. Pas des paroles
" la Palestine, notre boussole anti faschiste "🤣🤣🤣🤣
https://www.monde-diplomatique.fr/carnet/2009-12-08-Grand-mufti
N'importe quoi... "La Palestine, notre boussole anti-fasciste", il y a une énorme erreur dans le titre de cette conférence: Le Hamas (Société des Frères musulmans, frérisme) est justement d'extrême droite anti-communiste et conservatisme religieux, une VRAIE boussole fasciste !
La liberté d'expression, oui, mais pas pour tout l'monde apparemment !
Vive la Palestine !
Ces gens là ne savent que mettre le boxon, piller et casser, des rebuts de la société...
est ce que on pourra faire la même chose avec le soutien pour Israël
"La Palestine, notre boussole anti-fasciste"Signaler Répondre
Par contre dès qu'on parle du Hamas ils bégaient...
Festival antifas aux canulars.......Signaler Répondre
On dirait une blague carambar.....
Ça sent le coup monté pour faire croire que la gauche n a pas de liens avec la mouvance islamoterroriste. Mais on n' oublie pas les manifs hebdomadaires, les drapeaux palestiniens sur les mairies et les actes antisémites......
Bloquer moi tout ça qu'ils aillent manifester ailleurs qu'en France !
C'est un terroriste qui veut répandre son venin à lyon, j'espère que le mouveau Maire élu arrêtera les manifs haineuses pro palestine et cette mascarade !