Judiciaire

La Ville bloque une conférence en présence de Salah Hamouri pour le Lyon Antifa Fest 

La Ville bloque une conférence en présence de Salah Hamouri pour le Lyon Antifa Fest 

la Ville bloque l’événement au dernier moment.

La Ville de Lyon a décidé d’interdire la conférence intitulée "La Palestine, notre boussole anti-fasciste", programmée ce mercredi 10 décembre au sein de l’Atelier des Canulars, dans le 7ᵉ arrondissement. L’événement devait accueillir Salah Hamouri, avocat et militant franco-palestinien, ainsi qu’une journaliste indépendante annoncée comme invitée surprise.

Dans son arrêté, la municipalité rappelle qu’un précédent rassemblement lié à une conférence programmée le 18 novembre 2024 avait dégénéré. Ce jour-là, un appel lancé par le collectif Urgence Palestine Lyon — coorganisateur de la soirée de ce 10 décembre — "avait conduit à une déambulation sauvage réunissant 150 personnes", note le document. Les participants avaient scandé "des slogans anti-israéliens, des invectives et insultes raciales," provoquant aussi "des dégradations sur des bâtiments et du mobilier urbain."

Les services de sécurité de la préfecture jugent ainsi "très sérieuse", la possibilité de nouvelles tensions "en marge de la conférence tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’enceinte", d’autant plus que l’arrêté évoque un "contexte d’augmentation significative d’actes antisémites sur le territoire."

La Ville souligne également que les conditions d’accueil du public à l’Atelier des Canulars ne permettent pas de respecter les règles de sécurité en vigueur. Le texte enjoint donc au responsable du lieu "d’interdire l’accès de son établissement au public" dès la notification de l’arrêté.

Cette interdiction n’est pas une première à Lyon concernant Salah Hamouri. Déjà en décembre 2024, la préfecture avait stoppé une conférence où il devait intervenir. En juin 2023, un arrêté municipal similaire avait été annulé par le tribunal administratif. Et en janvier 2023, la Ville l’avait elle-même invité… avant de finalement renoncer.

Condamné en 2008 par la justice israélienne pour avoir participé à un projet d’assassinat — des faits qu’il conteste — Salah Hamouri a été expulsé par l'État hébreu en 2022.

Tags :

Salah Hamouri

16 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Bob75 le 10/12/2025 à 18:27

De mieux en mieux.
Le tero antifa

Signaler Répondre
avatar
Calibre69 le 10/12/2025 à 18:13
Calahann a écrit le 10/12/2025 à 17h32

Un franco-israëlien a une meilleure liberté de parole qu'un franco-palestinien....Il suffit de regarder CNEWS ou ( CJEWS ) pour être plus precis, pourtant, la France est clairement profondément antisémite depuis le X ème siècle de la part des K-TO.

Les néo-nazis et autres antisémites devraient pouvoir exprimer leur haine de partout effectivement.....c'est l'idée ?

Signaler Répondre
avatar
J6 le 10/12/2025 à 17:59
alec69 a écrit le 10/12/2025 à 17h42

Bonjour Robert,
De retour sur la ligne. Cnews défend Israel et France Inter la palestine, ca fait match nul donc ?
Je remarque n'éanmoins que les écologistes se mettent un peu en retrait de LFI sur la question palestinienne, peut être parce que les français commencent à en avoir raz le pompon, d'ailleurs il y a moins de manifestations ces dernières semaines.

Bien vu

Signaler Répondre
avatar
Sonbens le 10/12/2025 à 17:51

Dites vous bien que s’il representait le moindre danger, ils ne l’auraient jamais relache.

Signaler Répondre
avatar
alec69 le 10/12/2025 à 17:42
Calahann a écrit le 10/12/2025 à 17h32

Un franco-israëlien a une meilleure liberté de parole qu'un franco-palestinien....Il suffit de regarder CNEWS ou ( CJEWS ) pour être plus precis, pourtant, la France est clairement profondément antisémite depuis le X ème siècle de la part des K-TO.

Bonjour Robert,
De retour sur la ligne. Cnews défend Israel et France Inter la palestine, ca fait match nul donc ?
Je remarque n'éanmoins que les écologistes se mettent un peu en retrait de LFI sur la question palestinienne, peut être parce que les français commencent à en avoir raz le pompon, d'ailleurs il y a moins de manifestations ces dernières semaines.

Signaler Répondre
avatar
JendarDesoi le 10/12/2025 à 17:39

Notte pays accepte tout les délinquants terroristes dégénérés tout les cas Soc! maintenant les palestiniens terroristes 🤮

Signaler Répondre
avatar
ah bon le 10/12/2025 à 17:32

pas de drapeau palestinien sur l’hôtel de ville cette fois ?

Signaler Répondre
avatar
Calahann le 10/12/2025 à 17:32
le meme traitement a écrit le 10/12/2025 à 16h49

est ce que on pourra faire la même chose avec le soutien pour Israël

Un franco-israëlien a une meilleure liberté de parole qu'un franco-palestinien....Il suffit de regarder CNEWS ou ( CJEWS ) pour être plus precis, pourtant, la France est clairement profondément antisémite depuis le X ème siècle de la part des K-TO.

Signaler Répondre
avatar
et bien le 10/12/2025 à 17:31
Calahann a écrit le 10/12/2025 à 16h55

La liberté d'expression, oui, mais pas pour tout l'monde apparemment !
Vive la Palestine !

allez y , il y a tout a reconstruire ; si vous savez faire quelque chose , vous pourrez peut être y être utile

Signaler Répondre
avatar
l’Atelier des Canulars ? le 10/12/2025 à 17:04

Ça m’a l’air sacrément sérieux ! Allé rentrez chez vous on a besoin de vous pour remonter les murs de votre pays. C’est des bras qu’il vous faut. Pas des paroles

Signaler Répondre
avatar
Un peu d’histoire le 10/12/2025 à 17:04

" la Palestine, notre boussole anti faschiste "🤣🤣🤣🤣

https://www.monde-diplomatique.fr/carnet/2009-12-08-Grand-mufti

Signaler Répondre
avatar
Max le 10/12/2025 à 16:56

N'importe quoi... "La Palestine, notre boussole anti-fasciste", il y a une énorme erreur dans le titre de cette conférence: Le Hamas (Société des Frères musulmans, frérisme) est justement d'extrême droite anti-communiste et conservatisme religieux, une VRAIE boussole fasciste !

Signaler Répondre
avatar
Calahann le 10/12/2025 à 16:55

La liberté d'expression, oui, mais pas pour tout l'monde apparemment !
Vive la Palestine !

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 10/12/2025 à 16:53

Ces gens là ne savent que mettre le boxon, piller et casser, des rebuts de la société...

Signaler Répondre
avatar
le meme traitement le 10/12/2025 à 16:49

est ce que on pourra faire la même chose avec le soutien pour Israël

Signaler Répondre
avatar
Watt le 10/12/2025 à 16:34

"La Palestine, notre boussole anti-fasciste"

Par contre dès qu'on parle du Hamas ils bégaient...

Signaler Répondre
avatar
Lyon2026revient le 10/12/2025 à 16:20

Festival antifas aux canulars.......
On dirait une blague carambar.....
Ça sent le coup monté pour faire croire que la gauche n a pas de liens avec la mouvance islamoterroriste. Mais on n' oublie pas les manifs hebdomadaires, les drapeaux palestiniens sur les mairies et les actes antisémites......

Signaler Répondre
avatar
absolument le 10/12/2025 à 16:10

Bloquer moi tout ça qu'ils aillent manifester ailleurs qu'en France !

Signaler Répondre
avatar
Michal. le 10/12/2025 à 15:53

C’est un terroriste qui veut répandre son venin à lyon, j’espère que le mouveau Maire élu arrêtera les manifs haineuses pro palestine et cette mascarade !

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.