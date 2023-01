Table ronde avec Salah Hamouri annulée à Lyon : Yann Cucherat accuse Grégory Doucet de "rechercher le conflit"

Grégory Doucet reculait en annonçant l'annulation de la table ronde prévue mercredi à l'Hôtel de Ville pour célébrer les 30 ans des accords d'Oslo, en présence de l'activiste franco-palestinien Salah Hamouri.

Pour Yann Cucherat, élu d'opposition et président du groupe Pour Lyon, "le principe d’une telle initiative ne pouvait qu’être salué. Le dialogue, la réflexion collective et l’échange de points de vue ne peuvent qu’être salutaires sur ce sujet éminemment complexe. Cependant, le format de cette conférence empêchait d’emblée la tenue d’un débat apaisé et éclairant. Au contraire, il prenait le risque d’attiser les tensions".

Selon l'ancien adjoint de Gérard Collomb, "les malheureux évènements de dimanche matin l’ont démontré". Une référence à la commémoration de la libération d'Auschwitz place Bellecour, durant laquelle le nom de Grégory Doucet a été hué.

Notre communiqué de presse suite au report de la table ronde "Regards sur la Palestine" pic.twitter.com/MYbA8ypdNu — Groupe Pour Lyon (@groupepourlyon) January 30, 2023

Comme Pierre Oliver (LR), Yann Cucherat n'a pas apprécié que Grégory Doucet se dise victime "d’héritiers de partis jadis collaborationnistes".

"Une attitude d’autant plus regrettable qu’elle ne sert qu’à raviver des dissensions stériles. Notre groupe dénonce donc, une fois de plus, cette méthode qui consiste à rechercher la division, la polémique et le conflit là où celle de la concorde devrait s’imposer. Il est temps de revenir à la raison, à la responsabilité et à l’exemplarité que les Lyonnais attendent", conclut le conseiller municipal lyonnais.