Lyon : Grégory Doucet interdit la venue de Salah Hamouri ce jeudi

Dans un univers parallèle, Grégory Doucet et Salah Hamouri auraient échangé sur la situation de la Palestine et la politique israélienne. Mais la pression exercée par la communauté juive lyonnaise et la préfecture du Rhône a changé la donne.

Alors que l’avocat franco-palestinien condamné pour terrorisme en Israël devait donner une conférence ce jeudi à la Bourse du Travail, le maire écologiste de Lyon va interdire l’évènement. C’est ce que croit savoir le Progrès, qui évoque la parution d’un arrêté qui évoque les éventuels troubles à l’ordre public que provoquerait la venue de Salah Hamouri.

Il est à noter que Grégory Doucet prend cette décision à nouveau après avoir été alerté par les services de l’Etat qui lui ont transmis plusieurs éléments et notamment des appels à manifester et des exemples de troubles survenus lors de visites précédentes de Salah Hamouri dans d'autres grandes villes.

L’arrêté repose également sur le fait que la salle réservée par le Collectif de soutien au peuple palestinien 69 ne peut normalement accueillir que des évènements syndicaux.

Qu’il est loin le temps où l’édile lyonnais défendait son choix de maintenir l’invitation lancée à Salah Hamouri en janvier dernier pour une table ronde sur les 30 ans des accords d’Oslo.

On se souvient des huées des représentants juifs et descendants de déportés lors de la commémoration de la libération d'Auschwitz devant le Veilleur de Pierre. Puis de l'arrivée fracassante à Lyon de la préfète Fabienne Buccio qui, dans sa toute première prise de parole publique, révélait avoir lancé un ultimatum au maire sur le sujet. Grégory Doucet s'était finalement exécuté, annulant la fameuse table ronde qui aurait été, à la base, montée par une adjointe.