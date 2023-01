"Je ne vous donne pas l’autorisation de parler au nom de ma mère" : Grégory Doucet et son adjointe hués par la communauté juive

Alors que se déroulait place Bellecour la cérémonie du souvenir de la libération du camp de la mort d’Auschwitz, la communauté juive lyonnaise avait préparé un accueil musclé aux représentants de la mairie.

Et pour cause, elle ne pardonne pas aux écologistes l’évènement prévu cette semaine pour commémorer les 30 ans des accords d’Oslo et l’invitation lancée à Salah Hamouri par Grégory Doucet.

Du jamais vu ! Ce matin les lyonnais ont hué, sifflé et tourné le dos à la représentante du Maire ⁦@Gregorydoucet⁩ lors de la cérémonie de commémoration de la liberation du camp d’Auschwitz #mairielyon pic.twitter.com/VgoXNQAwvU — Alain Jakubowicz (@JakubowiczA) January 29, 2023

#Lyon Commémoration de la libération #Auschwitz : l’assemblée présente toune le dos aux représentants #Verts de la ville et de la métropole. L’adjointe au maire huée dans l’obligation d’arrêter son discours.

Il est temps que cette Municipalité arrête de fracturer cette ville. — PhilippeMeunier (@Meunier_Ph) January 29, 2023

Le nom du maire de Lyon, qui n’était pas présent, a été hué à plusieurs reprises par la foule. Des appels à sa démission ont fusé. Jusqu’à ce que Florence Delaunay, son adjointe à la Mémoire, tente de prendre la parole pour son discours. Face aux huées et au public qui lui a tourné symboliquement le dos, elle a dû stopper sa prise de parole.

D’autant que le fils d’Ida Nathan s’est emparé de son micro alors qu’elle venait d’évoquer la mémoire de la Lyonnaise rescapée d’Auschwitz et décédée en juin dernier. "Je ne vous donne pas l’autorisation de parler au nom de ma mère", s’est-il exprimé, regrettant que la mairie de Lyon n’ait eu aucun mot pour elle l’été dernier.

Grégory Doucet, qui participait aux festivités du Nouvel An chinois à la Guillotière, va-t-il pouvoir recoller les morceaux avec la communauté juive de Lyon ?