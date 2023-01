La Ville de Lyon maintient son invitation à Salah Hamouri et promet de se rendre en Israël

La Ville de Lyon maintient son invitation à Salah Hamouri qui participera le 1er février à une table ronde "Regards sur la Palestine" dans le cadre des 30 ans des accords d'Oslo.

L'avocat franco-palestinien interviendra aux côtés du sociologue palestinien Abaher El Sakka, du président d'Amnesty International France Jean-Claude Samouiller et de Benoît Van Keirsbilck, directeur de Défense des Enfants International (DEI) Belgique.

Salah Hamouri avait été emprisonné en Israël entre 2005 et 2011 pour avoir participé à la tentative d’assassinat d’Ovadia Yossef, ancien grand rabbin d’Israël. Libéré dans le cadre d'un échange de prisonniers avec la Palestine, il a été expulsé par Israël en France en décembre dernier. A Lyon, il doit notamment évoquer ses conditions de détention.

"Soucieuse de maintenir et d’entretenir ce dialogue permanent et cette écoute de part et d’autre, une délégation de la Ville de Lyon se rendra en déplacement en Israël dans les prochains mois", a réagi la collectivité dirigée par les écologistes suite aux nombreuses voix s'élevant contre la venue de Salah Hamouri la semaine prochaine.

Scandale absolu! Faut-il rappeler à la @villedelyon qui est #SalahHamouri, condamné par la justice israélienne pour tentative d’attentat contre le grand rabbin d’#Israël et liens avérés avec l’organisation #terroriste #FPLP reconnue comme telle par l’#UE ? pic.twitter.com/UKgcORO26j — Anne-Sophie Sebban-Bécache (@AnneSoSebban) January 23, 2023