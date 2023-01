Pourquoi la Métropole de Lyon annule le voyage des collégiens à Auschwitz ? L'opposition s'interroge

Mais la Métropole de Lyon a décidé de se désengager de cette sortie scolaire dans le camp de la mort en Pologne pour la seconde année consécutive.

De quoi alarmer l'opposition. Pour le groupe Inventer la Métropole de demain présidé par Louis Pelaez, c'est un "choix irrationnel frisant l’indécence devant les enjeux de devoir de mémoire". D'autant que les collégiens dépendants du Département du Rhône continueront eux à aller à Auschwitz.

Interrogée à ce sujet lundi en conseil de la Métropole, la majorité écologiste est restée campée sur ses positions. La guerre en Ukraine est la principale raison qui pousserait la collectivité à faire annuler ces voyages à Auschwitz. Alors que 1000 kilomètres séparent Cracovie du Dombass ukrainien...

"Il nous semble que la situation en Ukraine impose justement une réelle réflexion sur les causes et le cheminement qui mènent à ces conflits, une prise conscience sur l’histoire de l’Europe, et le sens à lui donner pour le futur. Ainsi, ces voyages pédagogiques participent indéniablement à une telle prise de conscience", indique Louis Pelaez dans un communiqué de presse.

La vice-présidente chargée des Collèges Véronique Moreira a dénoncé une polémique "stérile et odieuse". Une allusion aux interrogations de certains, qui se demandaient si ce n'était pas le fait de faire prendre l'avion à des adolescents qui gênait plutôt les Verts. L'élue a reconnu toutefois que la "pertinence" d'aller jusqu'à Auschwitz a été remise en question et qu'il fallait peut-être se concentrer plutôt sur un voyage à Natzweiler-Struthof, l'ancien camp de concentration basé en Alsace.