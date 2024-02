“Nous sommes orphelins de Claude Bloch“ : un hommage ce mercredi au dernier rescapé lyonnais d’Auschwitz

À deux jours de la date de commémoration de la rafle de la rue Sainte Catherine, qui s'est déroulée le 9 février 1943 (organisée par la Gestapo lyonnaise), la municipalité a décidé de rendre hommage à Claude Bloch. Décédé le 31 décembre dernier, il était une figure lyonnaise importante, ancien déporté d’Auschwitz. C’est dans le salon de l’Hôtel de Ville “Justin Godart“ que la cérémonie s’est déroulée.

Un lieu non hasardeux puisque Justin Godart, outre le fait qu’il était un célèbre homme politique de Lyon, était également un grand résistant. “C’est aujourd’hui l’occasion d’accoler leurs deux grands noms“, prononçait Grégory Doucet, le maire.

Durant son allocution, le maire a également annoncé : “D’une part il nous manque, d’autre part il faudra nous débrouiller sans lui […} Nous sommes orphelins de Claude Bloch“. Mais il a mentionné également que nous n’étions pas “démunis“, grâce aux diverses associations mémorielles, aux lieux de mémoire et à l’éducation nationale en général.

En plus du maire, plusieurs intervenants ont pris la parole durant la cérémonie. Parmi eux, Jean-Olivier Viout le président du conseil d'orientation du Mémorial national de la prison de Montluc, des élèves d’établissements lyonnais ou des alentours, Bruno Permezel le président de l’association des rescapés de Montluc et représentant de “l’Union Nationale des 36 associations pour la mémoire des internés à Montluc par la gestapo“ ainsi que l’un des fils de Claude Bloch, entre autres.

Nombreux d’entre eux ont mentionné le climat actuel, dans un temps où les actes antisémites se multiplient, en insistant sur le devoir primordial de mémoire. “A Lyon, génération après génération, les témoignages se propagent“, affirmait Grégory Doucet.

Un enfant de Lyon

Claude Bloch est né à Lyon le 1er novembre 1928, il n’avait alors que 11 ans lorsque la guerre éclatait. Il étudiait au lycée de la Martinière, il vivait alors à Rillieux-la-Pape. Son grand-père, sa mère et lui ont été arrêtés en juin 1944 pour création de faux-papier, sans doute dénoncés par leur propriétaire. Son grand-père, torturé, mourrait quelques heures après l’arrestation. Claude Bloch a été emprisonné dans la “Baraque aux juifs“ à Montluc, à seulement 15 ans. Il a ensuite été déporté, avec sa mère, à Auschwitz et contraint au travail forcé dans des conditions épouvantables. Ce sont les soins des médecins qui l’ont arraché aux bras de la mort à la libération, récupéré par la Croix Rouge, il ne faisait que 30 kilos et a été soigné en Suède. Sa mère, Eliette Meyer, ne reviendra pas de la déportation.

Le passeur de mémoire à la personnalité attachante

Le lendemain de la guerre était une période encore très douloureuse. Personne ne lui tendait la main. Claude Bloch avait 16 ans, il a connu l’horreur, a survécu aux coups, au Typhus et n’avait plus personne. Malgré cela, il reprit ses études puis plus tard, une pulsion de désir de vivre l’a conduit à se marier et à fonder une famille, puis à témoigner.

Il s’est beaucoup investi auprès d’associations et est devenu le président d’honneur de l’association pour l’édification d’un Mémorial de la Shoah à Lyon.

“Claude Bloch était l’incarnation de l’humilité et de l’humanité auprès des enfants, conscient du rôle positif qu’il avait à jouer“, disait le maire. Le 8 mai dernier, Claude Bloch était d’ailleurs présent à Montluc, avec le président Emmanuel Macron lui montrant l’emplacement de la baraque aux juifs.

Cérémonie en hommage à Claude Bloch, dernier rescapé lyonnais d'Auschwitz décédé le 31 décembre, à l'Hôtel de @villedelyon. Le Chant des marais ou Chant des déportés est entonné par des collégiens pic.twitter.com/wwHMQrWHO5 — Lyon Mag (@lyonmag) February 7, 2024

"Parce que la paix est fragile, parce que c’est nous le monde de demain"

En effet, il a énormément œuvré dans son devoir de transmission de mémoire, allant à la rencontre de nombreux élèves. Ce sont au total 26 établissements de Lyon et de sa périphérie qu’il a visité pour témoigner et échanger avec les générations qui le succèdent. "Maintenant c’est à nous de parler, aujourd’hui nous devenons des témoins de témoins », déclarait un élève rencontré dans son collège. Tous se disaient impressionnés par sa force de caractère, son humilité et sa gentillesse. Il prenait le temps de répondre à chaque question, refusant les applaudissements en la mémoire de ceux qui n’ont pas survécus. “Claude Bloch était la voix de celles et ceux qui n’en n’avaient plus“, disait une élève. Force est de constater que cette transmission a su porter ses fruits, des élèves ont pris la parole durant la cérémonie, témoignant de leur prise de conscience sur le fait de témoigner pour ne pas oublier. "Parce que la paix est fragile, parce que c’est nous le monde de demain", ont-ils affirmé.

“J’ai 17 descendants alors que j’étais censé ne rien avoir“

L’un des trois fils de Claude Bloch a lui aussi pris la parole. Adressant des remerciements à tous ceux qui étaient présents, il a livré dans son discours quelques anecdotes sur son père. “Il a eu trois fils, neuf petits-fils et cinq arrières petits-enfants, lui qui disait souvent j’ai 17 descendants alors que j’étais censé ne rien avoir“, confiait-il en souriant.

La cérémonie s’est achevée avec le Chant des Déportés, interprété par des élèves du collège Henri Longchambon, situé dans le 8ème arrondissement.

E.M