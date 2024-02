Lyon : un hommage aux Manouchian aura lieu ce mercredi

Un rassemblement aura lieu sur la place Bellecour afin de rendre hommage à ce couple de résistants.

Le couple incarne la Résistance étrangère qui s’est battue pour la France. Fuyant du génocide arménien, ils s’installent en France dans l’entre-guerre et vont faire partie de la Résistance durant la Seconde guerre mondiale. Sans même avoir eu la nationalité française, ils se sont battus pour la Libération. Tous deux entrent ce mercredi au Panthéon.

Alors qu’une cérémonie aura lieu à Paris, un rassemblement est prévu sur la place Bellecour à Lyon, afin de leur rendre hommage ainsi qu’aux autres résistants et membres du groupe Manouchian.

Organisé par la Fédération du Rhône du Parti Communiste Français, il aura lieu à 15h30, devant le veilleur de Pierre. "C’est un événement de grande importance qui dit la reconnaissance de toute la Nation à ce couple de Résistants communistes immigrés. Arméniens ayant dû fuir le génocide, ils rejoignent la France dans l’entre-deux-guerres mais n’obtiendront jamais la nationalité française. Ils ne s’en battront pas moins pour la liberté de notre pays et celle de tous les peuples face au nazisme. À la place qui est la sienne, nous entendons rendre hommage à ces hautes figures de notre histoire ainsi qu'à toutes et tous les resistant.e.s et plus particulièrement aux membres du groupe Manoukian exécutés le 21 février 1944", indique le PCF.