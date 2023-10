Edouard Philippe en séance dédicace ce mercredi à Lyon

Ce mercredi, l’ancien Premier ministre de 2017 à 2020 Edouard Philippe dédicace son cinquième livre "Des lieux qui disent", à 17h, à la librairie Decitre Lyon Bellecour. Un nouvel ouvrage qui cherche à faire le lien entre lieux ordinaires et symboliques, et politique française. L’école la santé, les grandes infrastructures, la justice et la laïcité font partie des thèmes abordés dans ce livre paru début septembre aux éditions Jean-Claude Lattès.

Suite logique de son livre de 2017 "Des hommes qui lisent", cette nouvelle publication s’inscrit dans le cadre d’une entrée progressive d’Edouard Philippe dans la course présidentielle de 2027. Après avoir lancé l’antenne lyonnaise de son parti politique de centre-droit "Horizons" en janvier 2022, l’ancien résident de Matignon est de retour ce mercredi dans la capitale des Gaules.

Sa dernière visite dans la métropole lyonnaise remonte à novembre 2022, lors d’une rencontre avec les militants d’Horizons sur la commune de Limonest.