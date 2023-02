Lyon : un recours contre la table ronde avec Salah Hamouri, Grégory Doucet se mure dans le silence

Cette dernière réclamait l’annulation de la table ronde organisée par la Ville de Lyon pour les 30 ans des accords d’Oslo et à laquelle doit participer Salah Hamouri.

L’invitation lancée à l’avocat franco-palestinien incarcéré entre 2005 et 2011 pour avoir participé à la tentative d’assassinat de l’ancien grand rabbin d’Israël, couplée à l’absence initiale de représentants israéliens, plonge la mairie écologiste dans la polémique.

A tel point que le grand rabbin de Lyon Daniel Dahan a quitté avec fracas le groupe de dialogue interconfessionnel de la Ville "Concorde et solidarité".

L’actualité brûlante pousse Grégory Doucet un peu plus dans ses retranchements. Alors qu’un attentat palestinien a fait sept morts près d’une synagogue de Jérusalem vendredi, qu’une seconde attaque a eu lieu samedi, et que la répression israélienne est qualifiée de "massacre" par l’Autorité palestinienne qui évoque 32 morts tués par Tsahal depuis début janvier, difficile de trouver pire (ou meilleur ?) contexte pour rassembler des acteurs de ce conflit et parler paix.

Après avoir justifié et maintenu une dernière fois sa position dans une interview ce samedi au Progrès, Grégory Doucet ne veut plus aborder le sujet. Par ailleurs, ce serait l’un de ses adjoints qui serait responsable de cette invitation.

Nouveau regain de tensions dimanche matin lors de la cérémonie du souvenir de la libération d'Auschwitz, puisque son nom a été copieusement hué et que son adjointe à la Mémoire Florence Delaunay n'a pas pu terminer son discours.

L’évènement de la mairie survivra-t-il aux pressions exacerbées par les évènements tragiques survenus en Israël et en Cisjordanie ces dernières heures ?