Doucet hué à la commémoration de la libération d'Auschwitz : les élus s'écharpent sur Twitter

Puis son adjointe Florence Delaunay, seule membre de la majorité présente, n'a pas pu finir son discours, alors que le public lui tournait symboliquement le dos.

La réaction de la majorité écologiste s'est faite dimanche soir, sur les réseaux sociaux. La maire du 1er arrondissement Yasmine Bouagga a estimé que lorsque quelqu'un rend hommage aux victimes de la Shoah, "on ne hue pas, on n'interrompt pas, et a fortiori pas au nom d'un conflit étranger sans relation avec la mémoire qui est honorée. Attitude indigne".

"Le travail de mémoire et la promotion de la paix relèvent de la responsabilité de toutes et tous, dans le dialogue. La concorde, dont certains se réclament, ne peut pas supporter l'invective et la violence, même verbale", reprenait Sonia Zdorovtzoff, adjointe au maire chargée des Relations internationales.

Le maire du 4e Rémi Zinck apportait son soutien à Florence Delaunay "interrompue violemment". "Les temps de commémoration exigent respect et dignité", selon l'édile EELV.

"Soutien à Florence Delaunay, adjointe au Maire de Lyon, déléguée à la Mémoire. Rien ne peut justifier la haine manifestée ce matin par certains alors qu'elle commémorait la mémoire des victimes de la Shoah. J'en appelle à la responsabilité et la décence", poursuivait la 1ère adjointe Audrey Hénocque.

En dénonçant cet épisode comme une instrumentalisation politique des élus d'opposition présents, les écologistes se sont attirés les foudres des premiers concernés.

"Vous allez recevoir un individu qui a participé à la tentative d'assassinat d'un ancien grand rabbin d'Israël ! La prochaine fois, venez à la commémoration...plutôt que d'attaquer sur Twitter", répliquait le maire LR de Bron Jérémie Bréaud à Yasmine Bouagga.

Le maire du 2e arrondissement Pierre Oliver, qui apparaît souriant sur une photo de la commémoration, a utilisé le même argumentaire.

La semaine risque d'être longue, avec la tenue de la table ronde polémique ce mercredi à l'Hôtel de Ville en hommage aux 30 ans des accords d'Oslo.

Instrumentalisation ? Vous êtes sérieuse ?! Vous étiez à cette commémoration ? Non. #Profilbas https://t.co/AqWZTek4D7 — Jérémie Bréaud (@JeremieBreaud) January 30, 2023