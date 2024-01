Lyon : Sophia Popoff nouvelle adjointe au maire, trop de délégations pour Sylvie Tomic ?

C'est le problème quand on porte un renouvellement très important, certains élus se rendent vite compte qu'ils ne sont pas faits pour ça.

Après Nicolas Husson (Végétalisation) et Victoire Goust (Tourisme et Grands évènements), c'est au tour de Florence Delaunay (Egalité femme-homme, Mémoire et Cultes) de rendre son écharpe (mais pas son mandat), pour raisons de santé.

Ce jeudi, le conseil municipal de Lyon a donc été l'occasion de rendre hommage à l'ancienne coprésidente de la Ville à Vélo et de lui souhaiter prompt rétablissement, mais aussi de réaliser un nouveau remaniement.

Sophia Popoff, déjà promue conseillère municipale déléguée, est devenue la nouvelle adjointe de Grégory Doucet. Mais ce n'est pas du poste pour poste, puisqu'elle a été nommée en charge du Logement, qu'elle portait déjà depuis 2022. Un pied de nez au gouvernement qui n'a toujours pas de ministre chargé de cette thématique en crise au niveau national.

Les délégations de Florence Delaunay ont plutôt été données à Sylvie Tomic, adjointe (Génération.s), qui avait déjà récupéré le Tourisme après le départ de Victoire Goust et qui s'occupait aussi de l'Hospitalité.

L'opposition s'est étonnée de voir autant de délégations revenir à une seule élue, qui devient celle qui dispose le plus de casquettes différentes au sein de l'Hôtel de Ville. David Kimelfeld a ainsi demandé si elle aurait les moyens nécessaires pour mener les projets liés à ces délégations.

Le maire de Lyon Grégory Doucet lui répondait en s'attardant sur le plan Hospitalité porté et lancé par Sylvie Tomic qui doit désormais "assurer son suivi". "Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a plus rien à faire", prévenait-il, narquois.