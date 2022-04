Sophia Popoff : "Le vote utile, c'est le bulletin vert"

Investie par EELV pour les élections législatives, Sophia Popoff visera la 1ère circonscription du Rhône en juin. La jeune élue lyonnaise rappelle que son parti veut "favoriser le renouvellement politique" car "la politique ce n'est pas un métier, c'est un engagement". Elle coche les deux cases : une candidature féminine sur une circonscription jugée gagnable qui a moins de 35 ans.

"Je suis en responsabilité, je mène des politiques publiques, des actions. Je suis en capacité de porter au niveau national les combats de l'égalité femmes-hommes, de lutte contre les discriminations envers les personnes LGBT", se défend Sophia Popoff sur sa légitimité à se présenter.

Ancienne collaboratrice du bureau Ukraine de la Commission européenne, elle estime que la guerre en Ukraine "a créé une solidarité européenne autour du peuple ukrainien" et rappele qu'à Lyon, "on a envoyé des tonnes et des tonnes de dons".

"Il faut aller plus loin avec la livraison d'armes d'attaque pour permettre au peuple ukrainien de résister", estime Sophia Popoff qui appelle de ses voeux à la création d'une "force de défense européenne avec 5000 hommes que l'on pourrait déployer afin, à terme, de pouvoir rééquilibrer notre relation transatlantique".

A Lyon, l'opposition a jugé dérisoire les sommes votées pour aider les Ukrainiens : 30 000 euros de la Ville de Lyon et 50 000 euros de la Métropole, tandis que la Région Auvergne-Rhône-Alpes débloquait 300 000 euros. "Tous les autres Départements de France ont voté des sommes équivalentes", indique Sophia Popoff. "Aujourd'hui le sujet, c'est de contribuer à l'accueil des réfugiés. Là-dessus, on est très volontariste".

Yannick Jadot à la peine dans les sondages, les militants écologistes veulent "convaincre les Français d'aller voter". "Le vote utile, c'est le bulletin vert. C'est le seul vote qui permet d'adresser le plus grand défi de l'humanité : le changement climatique", conclut Sophia Popoff.

00:00 Investiture législatives

02:11 Soutien à l'Ukraine

03:43 Aider militairement les Ukrainiens ?

05:32 Intégrer davantage de pays à l'UE ?

06:27 Soutiens timides de Lyon et de la Métropole

07:35 Nucléaire/Gaz/Charbon

10:07 Congé parental obligatoire

11:11 Présidentielle

12:30 Problème pour les élus lyonnais si Yannick Jadot finit à 5% ?