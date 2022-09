Conseil municipal de Lyon : un grand chamboulement chez les adjoints de Grégory Doucet

Ce mardi, lors du conseil municipal, un nouvel adjoint sera nommé, en remplacement de Nicolas Husson, démissionnaire. Ce dernier, chargé de la Biodiversité et de la Condition animale, remettra son écharpe et ses délégations à Gautier Chapuis. On se souvient que ce fidèle lieutenant de Grégory Doucet, fortement impliqué dans la victoire en 2020, a souvent été le dindon de la farce depuis deux ans : un rôle de conseiller délégué, une vraie chance de devenir député qui lui passe sous le nez…

Elle aussi aurait pu rêver de remporter les élections législatives : Sophia Popoff, qui s’était effacée devant Aurélie Gries (LFI) dans le cadre de l’accord de la NUPES, va prendre du galon mardi. L’écologiste deviendra conseillère déléguée en charge du Bien habiter en ville.

Autre promotion : celle de Marie Alcover, qui deviendra aussi conseillère déléguée et qui s’occupera des Jeunesses.

Pour rappel, le mandat de conseiller délégué permet, contre davantage de missions, de faire bondir l’indemnité d’élu de base de 1341 euros bruts mensuels à 2700 euros. Puisque le nombre maximum d’adjoints (21) est atteint, Grégory Doucet ne peut pas récompenser ses pairs autrement qu’avec ces trois postes autorisés de conseillers délégués.

Le jeu d’écharpes musicales n’est pas tout à fait terminé puisque mardi, de nouvelles délégations seront attribuées. La première adjointe aux Finances Audrey Hénocque renonce aux Grands évènements sportifs qu’elle cède logiquement à l’adjointe aux Sports Julie Nublat-Faure.

Quant à Laurent Bosetti, monsieur Promotion des Services publics, il récupèrera aussi la Politique funéraire et le Handicap.