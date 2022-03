Réfugiés ukrainiens, collecte de denrées : le grand bazar lyonnais

Avec son lot de couacs et de dépenses mal dirigées qui seront prochainement scrutés à la loupe par la Chambre régionale des Comptes Auvergne-Rhône-Alpes.

Le parallèle peut être facilement fait avec le déclenchement de la guerre en Ukraine le 24 février dernier. L'arrivée massive et rapide de réfugiés, ainsi que la nécessité d'envoyer du matériel humanitaire sur place ont pris de court plusieurs élus.

Aujourd'hui, à bientôt un mois de conflit, certains piétinent encore.

L'association Lyon-Ukraine n'a pas exemple pas de vrai entrepôt pour stocker les dons qu'elle reçoit quotidiennement. Plusieurs tonnes à gérer, de la réception à la réexpédition vers l'Est.

Lundi, lors du conseil de la Métropole de Lyon, le député LREM Thomas Rudigoz alertait les élus de la majorité sur cette précarité des associations. La vice-présidente chargée de la Coopération internationale, Hélène Dromain, lui rétorquait que la collectivité avait mis à disposition "gratuitement" des locaux à Vénissieux.

Mais vérification faite, il se trouve que la Métropole n'y est pour rien. C'est la mairie de Vénissieux qui a géré tout le dossier. Et qui compte bien récupérer son entrepôt d'ici la fin du mois.

Une solution pérenne aurait été débloquée au sud de Lyon par la collectivité présidée par Bruno Bernard. Mais ne sera disponible que fin mars, soit plus d’un mois après les premiers bombardements russes en Ukraine.

"Nous estimons que le niveau de l'aide n'est pas à la hauteur des capacités d'action de notre collectivité", attaquait également Thomas Rudigoz, concernant les 50 000 euros débloqués par la Métropole pour Alliance Urgence, le collectif regroupant les six ONG Action contre la faim, Care, Handicap International, Médecins du Monde, Plan International et Solidarités International. "Nous savons qu'elles sont au contact des victimes et qu'elles en connaissent les besoins", justifiait Hélène Dromain.

Jouissant d'un partenariat avec la ville de Lodz en Pologne, la Métropole compte également y envoyer des médicaments, des alaises, des jeux, 5 ordinateurs et 1 imprimante.

"C'est une honte"

A la Région Auvergne-Rhône-Alpes aussi, on prend son temps et on énerve l'opposition. Le conseil régional a lieu ce jeudi, il sera soumis au vote un rapport intitulé "Mobilisation de la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour l'Ukraine". Et parmi les différentes actions proposées par Laurent Wauquiez ne figurait initialement pas le soutien à l'accueil des réfugiés.

De quoi fédérer les groupe écologiste, socialiste et du PRG autour d'un voeu commun, déposé pour réclamer "un accueil digne et inconditionnel des personnes réfugiées en Auvergne-Rhône-Alpes". Et d'appeler la majorité LR à le voter, "dans un sursaut d'humanisme et de dignité".

Les leviers de la Région sont pourtant nombreux : rendre gratuit les TER et les transports interurbains pour les réfugiés, recenser les places disponibles au sein d'internats et logements de fonction vacants dans les lycées, mobiliser les dispositifs de la Région en termes de formation professionnelle et d'apprentissage du français, fournir des locaux aux associations humanitaires, y compris au sein des deux Hôtels de Région à Lyon et à Clermont-Ferrand ou encore faire la promotion des plateformes de solidarité.

Le trio de gauche souhaitait qu'Auvergne-Rhône-Alpes coordonne des actions "en matière d'hébergement d'urgence, de formation, d'insertion, d'aide alimentaire, d'accès à la santé" et soutienne financièrement les actions "facilitant la mobilité des personnes réfugiées, notamment la gratuité d'accès aux transports relevant des compétences régionales".

"Pas un mot, pas un geste, pas un euro dans ce projet de rapport pour les réfugiés qui tentent de sauver leurs vies et celles de leurs enfants, ici. Dans la région même d'Izieu, du Chambon-sur-Lignon, et de tant de lieux qui donnèrent une définition au courage, à l'abnégation, à l'humanité, c'est une honte", fustige Najat Vallaud-Belkacem (PS).

L'écologiste Fabienne Grébert estimait même que Laurent Wauquiez refuse "d'ouvrir notre porte à celles et ceux qui fuient les bombes".

Un cri d'alerte entendu par la Région qui a adapté son rapport, pour le plus grand plaisir de la gauche qui le votera, même si elle regrette l'absence de subvention "pour l’accueil des réfugiés ukrainiens, ce qui demeure un cas unique en France, et contraire à la déclaration initiale de l'Association des Régions de France" et "aucun abondement financier au FACECO qui est pourtant la seule structure gouvernementale créée à la demande… des Régions de France pour fédérer les initiatives. Encore une fois, Laurent Wauquiez isole notre Région".

Enfin, les trois groupes aimerait que l'aide de 2000 euros qui sera allouée aux étudiants ukrainiens déjà scolarisés en Auvergne-Rhône-Alpes soit étendue "aux réfugiés ukrainiens qui arrivent et vont arriver dans notre région".

La politique politicienne s'invite

Cette guerre en Ukraine a été trop souvent l'occasion de joutes politicardes dans l'agglomération lyonnaise. Au coeur de ces dernières, deux personnalités : Sonia Zdorovtzoff et Maxime Le Moing.

La première, adjointe au maire de Lyon chargée des Relations Internationales, a pris la chose très à coeur. Celle qui se présentait l’an dernier comme d’origine russe blanche d’Odessa a changé adroitement son fusil d’épaule pour devenir une fille d’Ukraine. Elle a souhaité tout piloter.

Jusqu'à se mettre à dos certains acteurs se plaignant de ne pas être toujours écoutés ou de recevoir des palettes non triées, avec du matériel non souhaité. "Sous prétexte qu'elle a travaillé à Handicap International, elle pensait mieux savoir que nous ce dont avaient besoin les Ukrainiens. Sa liste relayée le 28 février pour les collectes dans les mairies d’arrondissement contenaient des choses inutiles qu’elle a rajoutées toute seule. Et ça avait été fait sans consultation des élus, y compris certains de sa majorité", nous glisse un membre éminent d'une association.

Rarement mise en avant dans les médias par la mairie de Lyon - Sonia Zdorovtzoff a par exemple annulé la veille sa venue prévue dans notre émission Les Coulisses du Grand Lyon durant laquelle elle aurait pu revenir sur ces tensions - l'élue, ex-bras droit de Grégory Doucet à Handicap International, a été progressivement aiguillée vers d'autres combats. "Elle appelle de temps en temps, on la voit moins, elle a fait traduire la page d'accueil du site de la Ville de Lyon en ukrainien, elle chercherait des locaux", nous indique-t-on côté associations.

"Il y a eu un côté très sectaire de sa part, dans une cause qui ne devrait pas l’être. Tout ce qui n’était pas écolo devait être écarté. Elle a refusé au maire LR du 6e arrondissement une collecte, elle passait des consignes qui ont choqué", poursuit-on chez ses détracteurs, surpris également de la voir refuser l’opportunité de participer à une visioconférence avec Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, par "manque de temps".

L'une des personnes à avoir subi les foudres de Sonia Zdorovtzoff, c'est Maxime Le Moing. Le jeune entrepreneur lyonnais a été l'un des premiers à tenter de coordonner les efforts et les dons via une plateforme unique. Sur Facebook, l'élue écologiste lui reprochait notamment de ne pas faire référence dans ses publications à la Ville de Lyon comme force agissante. Une broutille, mais qui fait mal quand on passe ses journées et ses nuits à s’activer bénévolement.

Mais Maxime Le Moing s’est à son tour retrouvé dans le viseur des associations. "Il a décidé de garder toutes les données de sa plateforme pour lui, il ne voulait pas nous communiquer les noms des réfugiés, des volontaires pour aider, des particuliers qui offraient un logement aux réfugiés. On a été obligé de refaire un site de notre côté, on a perdu une semaine", se lamente un bénévole.

Ce qui n'empêche pas Maxime Le Moing de poursuivre son combat avec l'association Solidarité Ukraine Lyon et de faire partir chaque semaine des camions remplis de matériel et denrées.

Chacun fait preuve de bonne volonté, mais en l’absence de coordination nationale avant le renfort du FACECO, il ne sera pas étrange au moment de faire le bilan de se rendre compte que de l’argent, public et privé, du temps et du matériel auront été gâchés.

En attendant, ces héros du quotidien parfois dépassés par l’ampleur de la noble tâche se retrouveront ce dimanche 15h place Bellecour. Une nouvelle manifestation lyonnaise tentera de faire résonner l’indignation européenne jusqu’aux oreilles de Vladimir Poutine.