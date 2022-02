Présidentielle 2022 : trois élues lyonnaises chargées de construire le programme de Yannick Jadot

Le candidat d’Europe Ecologie – Les Verts a ainsi fait confiance à trois adjointes et vice-présidente de la Ville et de la Métropole de Lyon pour l’aider à construire son programme.

Selon Tribune de Lyon, Audrey Hénocque, Emeline Baume et Sonia Zdorovtzoff sont les heureuses élues.

La première, 1ère adjointe de Grégory Doucet en charge des Finances, travaillera sur la commande publique. Elle devient d’ailleurs la référente de Yannick Jadot sur cette question.

La deuxième nommée, 1ère vice-présidente de Bruno Bernard en charge de l’Economie, retrouvera la même délégation auprès du candidat écologiste à la présidentielle.

Enfin Sonia Zdorovtzoff, adjointe au maire de Lyon chargée des Relations, de la Coopération et de la Solidarité internationales, sera chargée de faire des propositions en lien avec ses missions lyonnaises.

Yannick Jadot avait déjà confié certaines missions à des figures écologistes locales. Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon et du Sytral, joue depuis quelques mois le rôle de chargé des relations avec les autres partis.

Quant au député du Rhône Hubert Julien-Laferrière (Génération Ecologie), il est l’un des porte-parole de celui qui se rêve futur pensionnaire de l’Elysée.

Yannick Jadot est en terrain conquis entre Rhône et Saône. Au 10 février, il était le candidat ayant obtenu le plus de parrainages d’élus rhodaniens (44 contre 22 pour Emmanuel Macron). Et le 29 janvier dernier, il donnait un meeting dans le quartier de la Confluence à H7.