Polémique autour du Salon Primevère : Audrey Hénocque reprend la secrétaire d'Etat de volée

Alors que Sonia Backes, secrétaire d'Etat chargée de la Citoyenneté auprès du ministre de l'Intérieur, tançait Grégory Doucet au sujet du salon Primevère et de ses possibles dérives sectaires, Audrey Hénocque a vu rouge.

Bonsoir @Gregorydoucet.



Vous est-il possible en tant qu'élu de la République d'assurer une réelle prévention contre les dérives sectaires plutôt que de promouvoir les pratiques et les pseudo-sciences qui y conduisent ? https://t.co/JzOJOonm7w — Sonia Backes (@SoniaBackes) February 16, 2023

La 1ère adjointe au maire de Lyon a trouvé la sortie de Sonia Backes "incroyable" venant de sa part. "N'est-ce pas l'Etat qui contrôle les associations comme celle qui organise le salon incriminé ?", poursuit Audrey Hénocque, qui renvoie donc la balle à la préfecture du Rhône.

Et de conclure en rappelant n'avoir jamais reçu de réponse à son courrier envoyé le 8 novembre dernier à la Miviludes pour obtenir des précisions sur la banque Nef : "Sur un tel sujet, l'Etat et les collectivités doivent travailler ensemble et ne pas s’adonner à des polémiques tapageuses".