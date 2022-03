Audrey Hénocque : "Tout le monde a besoin d’être sensibilisé au validisme"

Audrey Hénocque assistait vendredi à la commission générale organisée par la Ville de Lyon sur le validisme. L'élue lyonnaise, en situation de handicap, estime que "tout le monde a besoin d’être sensibilité au validisme", terme "assez récent, peu connu" qui consiste à "mettre une personne en situation de handicap dans une autre catégorie" que les personnes qui ne le sont pas.

"Les rangs de l’opposition étaient assez clairsemés", regrette Audrey Hénocque, qui n'est "pas sûre" que le message soit bien passé chez les Républicains et les macronistes. On se souvient que récemment, la 1ère adjointe de Grégory Doucet avait repris de volée Françoise Blanc en plein conseil municipal car cette dernière avait utilisé les termes "cul-de-jatte" et "pied bot" : "Je ne sais pas si elle prend conscience des difficultés", poursuit l'écologiste.

Durant cette commission générale, il a par exemple été question du Téléthon, "très néfaste pour l’image que l’on a des personnes en situation de handicap". "Pierre Oliver (le patron de la droite lyonnaise ndlr) trouvait ça très bien et ne comprenait pas", indique Audrey Hénocque, qui pourrait bien retirer tout soutien de la Ville de Lyon au Téléthon : "Ca serait bien de trouver autre chose pour indiquer que c’est important que les personnes donnent de l’argent pour la recherche sans faire pleurer ou donner une image négative des personnes handicapées".

Dans une tribune publiée dans Le Monde, Audrey Hénocque réclame aussi "des moyens concrets d’un fonds national pour rendre accessible les lieux de pouvoir et permettre aux personnes handicapées d’être à égalité avec les non-handicapés". Car aujourd'hui, c'est aux collectivités de payer pour améliorer l'accès PMR à leurs bâtiments.

Audrey Hénocque, chargée de produire des idées pour le candidat EELV à la présidentielle Yannick Jadot, a également évoqué plusieurs sujets liés à sa délégation aux Finances, comme le budget genré ou les emprunts éthiques.

