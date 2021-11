Audrey Hénocque pleure en plein conseil municipal de Lyon après des propos douteux de la droite sur le handicap

Après la présentation du 5e rapport de la Commission communale pour l'accessibilité de la Ville de Lyon aux handicapés par Florence Delaunay, la parole a été donnée à Françoise Blanc, nouvelle leader par intérim de la droite à Lyon après la démission d'Etienne Blanc suite à ses propos polémiques sur la France de Vichy.

L'élue LR a d'abord attaqué ses opposants en déclarant : "la droite n'a jamais occulté l'aspect social qui accompagne l'acte médical (...) je déplore que la gauche qui se veut le chantre du social, ne le reconnais guère". Mais la polémique est à trouver en conclusion de sa démonstration.

"La participation de deux associations, la Ville à Vélo et la Maison du Vélo m'a fait sourire (...) je n'avais pas saisi que l'on allait pouvoir faire pédaler un pied-bot ou un cul-de-jatte (rire de F. Blanc, NDLR), trêve de plaisanterie", a déclaré la femme politique au détour d'une interrogation sur la pertinence des acteurs choisis pour travailler le sujet du handicap.

Après les prises de paroles des différents groupes politiques et le vote de la délibération, ce fut au tour d'Audrey Hénocque, première adjointe au maire de Lyon et elle-même en situation de handicap, de réagir. "Ces propos m'ont extrêmement choquée. Tout ce que vous avez dit madame Blanc révèle de l'oppression envers les personnes handicapées, on appelle ça le validisme", a-t-elle entamé avant de poursuivre "les propos comme 'cul-de-jatte' pour parler d'une personne qui est amputée en haut des cuisses, c'est aussi grave que d'utiliser le terme de 'nègre' pour parler des personnes de couleur (...) à la fin de votre propos, vous avez utilisé le terme 'être', comme s'il y avait une différence de nature entre les personnes handicapées et les autres personnes".

En écoutant ces mots devant une assemblée attentive, on pouvait sentir l'émotion d'Audrey Hénocque nouer sa gorge. L'adjointe, au bord des larmes, a poursuivi : "la société est composée d'hommes et de femmes avec leurs atouts ou leurs différences et difficultés (...) je me permets de rappeler la définition de l'ONU sur le handicap : le handicap est la conjonction de trois facteurs, une déficience mêlée à une non-acceptabilité de la société, mêlée à des difficultés d'accessibilité (...) on n'est pas encore sorti de l'auberge".

Toujours plus moralement touchée, Audrey Hénocque conclut sa prise de parole en dénonçant des propos "aussi graves que ce que fait malheureusement toute la droite actuellement quand on objective les gens, les mineurs isolés sont des voleurs/violeurs, les étrangers sont telle ou telle chose (...) je trouve ça très choquant, vous sentez que je suis particulièrement émue".

A ce moment, toute l'assemblée s'est levée pour applaudir la déclaration. Audrey Hénocque n'a pas pu retenir ses larmes. Elle a cependant demandé à Grégory Doucet d'accorder la parole à Françoise Blanc afin que cette dernière s'explique. "Madame, je tiens à vous exprimer tous mes regrets si j'ai pu susciter en vous quelque chose qui vous a choqué. Vous ne le savez sans doute pas mais je suis très liée au milieu du handicap. Les propos que j'ai rapportés aujourd'hui ne choquent absolument pas les gens qui sont dans ces milieux-là. Un jour nous aurons une conversation en ce sens", a-t-elle déclaré avant d'embrayer sur l'autisme et le manque d'attention portée aux personnes atteintes de handicap invisible.