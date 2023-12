Plan Handicap : "Que chaque personne handicapée à Lyon puisse pleinement exercer ses droits"

Alors qu’à l’arrivée des écologistes à la tête de Lyon le niveau d’accessibilité pour personne handicapée était de 11%, ces derniers visent les 50% en fin de mandat.

Pour Grégory Doucet ne pas atteindre les 100% n’est pas grave mais c’est plutôt "une avancée considérable au regard de la situation de départ" livre-t-il lors de la conférence présentant le Plan Handicap. Le projet sera donc renouvelé de 2023 à 2026.

En réponse aux critiques de la Convention internationale des droits des personnes handicapées de 2021, la Ville de Lyon met les bouchées doubles. Le comité avait jugé l’approche inclusive de la France trop "paternaliste".

Le maire de Lyon et Laurent Bosetti, adjoint au maire au handicap doublent alors le budget pour l’ensemble du plan en passant de 8 à 16 millions d’euros.

Ce Plan Handicap qui sera présenté ce jeudi en conseil municipal est conçu non pas uniquement par les élus mais aussi par des associations pour répondre à un besoin immédiat de la population.

"Ce qui nous importe c’est que chaque personne handicapée à Lyon puisse pleinement exercer ses droits", confie Grégory Doucet.

Pour ce renouvellement, le plan se construit sur 5 grands axes.

Il doit réduire la dette d’accessibilité de Lyon, avec comme objectifs avancer de 50% le taux de l’AD’AP, l’agenda d’accessibilité programmé d’ici 2026, augmenter les espaces d’accueil accessibles et adaptés et élaborer un schéma pluriannuel de mise en accessibilité numérique.

La Ville doit continuer à être à hauteur de tous les enfants grâce à un meilleur accueil des plus petits à la crèche et à l’école et favoriser l‘inclusion lors du temps extrascolaire. Concrètement, un des points clés sera l’augmentation de postes d’animateurs et d’accompagnateurs pour les enfants en situation de handicap. Le budget dédié à cet axe a triplé également, passant de 300 000 à 900 000 euros et vise les 1,5 million pour 2030.

Lyon favorise aussi l’autonomie au quotidien des personnes en difficulté en permettant davantage l’accès au logement et aux activités sportives, culturelles, évènementielles et en améliorant le partage de l’espace public et la vie affective, la sexualité et la parentalité. D’ici 2030, les élus prévoient des évènements 100% accessibles aux personnes handicapées, et notamment la fête des lumières.

Au niveau démocratique, le Plan Handicap renforce le pouvoir d’agir grâce à l’accessibilité élargie et confortée de la commission communale ainsi que des espaces de ressources et un réseau associatif local. Grégory Doucet souhaite faire intervenir des personnes handicapées lors des commissions communales.

Enfin, les élus écologistes travailleront vers une collectivité exemplaire dans son fonctionnement grâce à une implication renforcée des élus, une communication pour faire évoluer les représentations, un plan d’égalité professionnelle élargi au handicap et une évolution de la politique municipale d’achat public. Afin de donner plus de visibilité sur l’espace public, le parvis de Confluence sera renommée "Judith Heumann", grande militante américaine des droits des personnes handicapées.

Au total ce sont plus d’une centaine d’actions qui seront réalisées d’ici 2026 pour que Lyon entre dans une sphère inclusive. Le Plan Handicap reste ouvert et peut à tout moment être modifié.

L.B.