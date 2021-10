Les employés du secteur du handicap appelés à la mobilisation à Lyon

Un rassemblement est organisé à 14h30 devant la Préfecture du Rhône à l'appel du collectif Handicap 69.

Les manifestants entendent dénoncer les problèmes de recrutement, l'épuisement des personnels et les multiples fermetures de service. "Les établissements des associations du secteur du handicap paient très lourdement les incohérences du Ségur de la Santé et menacent de s’effondrer", peut-on lire dans un communiqué.

Les responsables associatifs, soutenus par les fédérations, les mouvements et les syndicats d’employeurs, exigent désormais "un engagement de la part des élus et décideurs publics afin d’ouvrir de nouvelles négociations avec le Ministre des Solidarités et de la Santé Olivier Véran".

Cet évènement, qui coïncide symboliquement avec la Journée nationale des aidants, "rassemblera d’un même mouvement familles, professionnels et personnes en situation de handicap", précise le collectif, qui réclame "la juste reconnaissance du secteur du handicap dans le médico-social et la revalorisation de l’ensemble des professionnels des services et établissements".