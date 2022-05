Débarquée d'un avion sans ménagement à Lyon St Exupéry : une jeune handicapée veut porter plainte

Cette jeune styliste handicapée dit "avoir été jetée d'un avion pour avoir un handicap trop imposant". Alors qu'elle devait embarquer pour la Turquie à l'aéroport Lyon Saint-Exupéry, Lucie Carrasco a été "bousculée par un agent d'assistante distrait et irrespectueux, puis abandonnée 10 heures dans un aéroport sans rien à boire ni manger".

Et la jeune femme, qu'on a déjà vu aux côtés de Jérémy Michalak de dénoncer : "crise d’hypoglycémie, blessure cervicale, traumatisme psychologique suite à des insultes et un traitement discriminatoire".

Lucie Carraso, qui entend porter plainte contre le service PMR de l'aéroport de Lyon, dit aujourd'hui "porter une minerve". "Vous ne m’empêcherez jamais de vivre, et voyager c’est vivre pour moi. Je ne lâcherai pas à cause de votre incompétence et de votre mépris. Je n’en resterai pas là, le préjudice physique et moral commis est bien trop important", explique-t-elle sur le réseau social.

"J’ose espérer que la direction de l'aéroport de Lyon et de Turkish Airlines me dédommagera, en plus d’excuses publiques pour un traitement si barbare et odieux. Cela doit cesser, la discrimination et l’humiliation liée au handicap ne cesse d’augmenter, elle dure et chaque affaire est gentiment minimisée", indique Lucie Carrasco qui dit être une cliente "qui a payé ses billets et s’est honteusement fait éjecter d’un appareil et à qui on a refusé toute assistance, aide au retour chez soi".

La vidéo, postée sur les réseaux sociaux, a déjà été vue près de 150 000 fois.