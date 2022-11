Ma Région & Moi : "Tout le monde prend en compte le handicap dans ses politiques"

Sandrine Chaix est l'invitée du neuvième épisode de Ma Région & Moi. Vice-présidente de la Région Auvergne-Rhône-Alpes chargée de l'Action sociale et du Handicap, elle pilote les actions de la collectivité sur ces sujets.

La "transversalité" est le maître-mot à la Région selon elle : "C'est la clé de la réussite : tout le monde prend en compte le handicap dans ses politiques. Dès lors qu'on se pose la question de savoir si notre politique est accessible, on a fait la moitié du chemin".

Sandrine Chaix est notamment attachée à faire des ESATT des "acteurs à part entière de la chaine économique". "Nous avons aidé à moderniser leurs outils de travail et locaux", révèle-t-elle.

Pour la vice-présidente, "la formation (des personnes en situation de handicap ndlr) permet d'accéder à l'emploi, et l'emploi c'est l'autonomie. On ne veut pas une formation qui soit occupationnelle mais qui correspond aux besoins de recrutement des entreprises".

Un credo dans lequel se retrouve Jean-Christophe Guidollet, président de Capucine et Gaston, traiteur bio et social basé à Lyon. "On accompagne, on redonne confiance et on fait monter en compétences des jeunes en situation de handicap dit invisible comme l'autisme, le retard cognitif...", indique-t-il.

Sa structure a touché une subvention de 100 000 euros de la Région "pour nous aider à investir dans un local de 180m2 avec une cuisine et laboratoire de production. La Région a cru en ce projet".

Travail, formation mais aussi sport : Sandrine Chaix s'active pour l'accès aux sports pour tous mais aussi faciliter le parcours des athlètes de haut niveau. Vichy accueillera par ailleurs en juin 2023 les Global Games, grande compétition sportive pour personnes trisomiques et autistes.

