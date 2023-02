Ma Région & Moi : "L’agriculture en Auvergne-Rhône-Alpes, ce sont de très bons produits"

Pour le 12e et dernier numéro de Ma Région & Moi, Fabrice Pannekoucke, vice-président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes chargé de l’Agriculture et Christian Berthe, président du Marché de Gros Lyon-Corbas, sont invités pour évoquer les aides à apporter aux agriculteurs et à l’importance des produits locaux.

En plein Salon de l’Agriculture, la Région dispose de deux espaces. Pour Fabrice Pannekoucke, il est important de valoriser les "terroirs de qualité et les savoir-faire : la combinaison des deux, ce sont de très bons produits avec des pratiques respectueuses de notre environnement. Il faut pouvoir le dire".

En lien avec les agriculteurs, le vice-président estime qu'ils demandent "de la considération". La Région leur propose de l'accompagnement pour s'installer. En 2022, 997 installations ont pu être réalisées sur le territoire.

La Région veut aussi les aider à relever les défis de l’énergie, de l’eau, de la recherche et de l’innovation.

Quant aux produits locaux, Auvergne-Rhône-Alpes veut les mettre en valeur avec sa marque régionale : Ma Région, ses terroirs. Ce sont "4500 produits référencés pour permettre à tous les consommateurs de retrouver des produits avec un visuel qui permet de faire un panier local", se félicite Fabrice Pannekoucke.

Au Marché de Gros Lyon-Corbas, 305 000 tonnes de marchandises y transitent chaque année, dont 45 000 tonnes de produits régionaux.

"Etre la vitrine des fruits et légumes auvergnats et rhonalpins, c’est une évidence. Nous identifions non seulement les produits de notre région mais surtout nous permettons à une petite agriculture de proximité de vivre, voire de survivre", note le président du Marché de Gros, Christian Berthe.

