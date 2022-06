Ma Région & Moi : "Améliorer l'offre de mobilité à l'échelle des grands bassins de vie"

Cinquième épisode de Ma Région & Moi, avec un zoom sur les transports. Sur un territoire aux multiples contraintes, LyonMag interroge Frédéric Aguilera, vice-président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes chargé des Transports.

L'élu régional est actuellement "en phase de concertation avec les associations et les élus de tous les départements" pour porter une "feuille de route à mobilités positives à l'horizon 2035".

Pourquoi 2035 et pas plus tôt ? "Quand on parle de ferroviaire et de routes, les investissements sont lourds".

"Il ne faut surtout pas que l'on oppose les modes de transport. A Lyon, les transports en commun doivent être très présents, développés et renforcés. Et il y a des territoires très ruraux où la voiture restera l'outil indispensable des mobilités", note Frédéric Aguilera.

Le fameux serpent de mer du RER à la lyonnaise a été évoqué. Le maire de Vichy indique travailler sur Lyon, mais pas que : "On a au total 5 réflexions en cours, notamment à Grenoble ou Clermont-Ferrand. On veut regarder comment améliorer l'offre de mobilité à l'échelle des grands bassins de vie".

Sur le cas de Lyon, "ça va nous occuper 20 à 25 ans. On parle de 7 milliards d'euros pour améliorer le cadencement des trains. L'idée, c'est qu'on ne se pose plus la question de l'horaire auquel va passer son train".

Frédéric Aguilera a évoqué le futur BHNS Lyon-Trévoux mais aussi le travail fait sur l'hydrogène : "La décarbonation des transports, c'est un axe fondamental".

Egalement invité de Ma Région & Moi, le maire de Brignais, Serge Berard, réclame une meilleure "connexion avec la Métropole de Lyon. Si on veut que les 16 000 emplois de la communauté de communes de Brignais soient correctement desservis, que de jeunes salariés nous retrouvent, il nous faut des transports en commun dignes de ce nom".

"Il faut une tarification unique (train et TCL ndlr). L'effort reste considérable. Laurent Wauquiez a parfaitement compris l'enjeu", conclut l'édile.

