RER à la lyonnaise : Etienne Blanc trouve la promesse d’Emmanuel Macron "pitoyable"

Si la plupart d'entre eux, les écologistes et Grégory Doucet en tête, se sont félicités de cette promesse du Président de la République, le sénateur du Rhône Etienne Blanc n’est pas du tout sur la même longueur d’ondes.

Pour le parlementaire LR, cette annonce n’était pas prioritaire. "Alors qu’il faudrait investir des sommes colossales pour relancer la filière nucléaire, investir dans la recherche sur l’éco-mobilité, investir dans le domaine de la santé, le Président de la République n’aura imposé aucune réforme structurelle et la situation budgétaire pour 2023 s’annonce catastrophique. Alors, découvrant le malaise des grandes métropoles, Emmanuel Macron lance une nouvelle promesse qui n’engage que ses successeurs et dont on sait le financement impossible", attaque Etienne Blanc.

"Si l’on voulait discréditer la parole du politique, on ne s’y prendrait pas autrement. Tout ceci est pitoyable", poursuit l’ancien candidat à la mairie de Lyon, qui aurait préféré que le gouvernement s’intéresse à "l’énergie, la sécurité, l’école, la santé, la recherche…" plutôt qu’au RER à la lyonnaise. Un dossier qu'Etienne Blanc connaît bien puisqu'il fut 1er vice-président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes lors du premier mandat de Laurent Wauquiez.