Etienne Blanc élu sénateur de l'année pour son rapport sur le narcotrafic

Et un élu du Rhône a été sacré par ses pairs. Il s'agit d'Etienne Blanc, sénateur LR du Rhône et conseiller municipal de Lyon, qui a été désigné sénateur de l'année aux côtés de Jérôme Durain (PS), sénateur de Saône-et-Loire.

Le duo a travaillé six mois ensemble pour rendre un rapport sur le narcotrafic, "rapport parlementaire dont toute la France a entendu parler, ce qui est assez rare", soulignaient les organisateurs.

Etienne Blanc a pris la parole après son collègue socialiste et a rappelé qu'au-delà des étiquettes politiques, il pouvait y avoir une collaboration fructueuse : "Quand on s'écoute, quand on se comprend, on peut faire un travail très utile".