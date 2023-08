Canicule à Lyon : Grégory Doucet "pas au rendez-vous" selon Etienne Blanc

Même la canicule !

Pour Etienne Blanc, sénateur et conseiller municipal LR, la Ville de Lyon "ne peut éluder cette question de l'augmentation des épisodes de grande canicule". Car si les Verts alertent quotidiennement sur le réchauffement climatique et ses conséquences, le parlementaire estime que les solutions proposées ne sont pas suffisantes.

"Depuis trois ans, le maire de Lyon a végétalisé 0,03% de l’espace de la ville de Lyon, alors que l’on sait que la végétalisation est l’une des réponses à ces épisodes caniculaires. Il faut que les villes et les métropoles prennent ce sujet à bras le corps et que l’on arrête de dépenser l’argent public à tord et à travers sur des sujets anecdotiques", s'emporte Etienne Blanc, faisant notamment référence à la polémique autour de Médine que Grégory Doucet ira écouter, ou au défilé de cyclistes nudistes le week-end dernier.

"On peut le faire, c’est une question de volonté, c’est une question de moyens. Hélas aujourd’hui Grégory Doucet n’était pas au rendez-vous", conclut l'ex-candidat à la mairie de Lyon, qui avait fait campagne sur un projet de canopée avec la plantation de 500 000 arbres et arbustes durant le mandat, mais aussi le recours à des corolles de plusieurs mètres de haut qui auraient couvert et mis à l'ombre jusqu'à 50m2.

Une prise de position qui a fait bondir Fabien Bagnon, plus que jamais actif sur X (ex-Twitter) en ce mois d'août. Le vice-président de la Métropole de Lyon chargé de la Voirie a ainsi taclé l'opposition : "Lors de chaque alerte canicule, les élus de la droite lyonnaise nous expliquent qu'il faudrait faire ce à quoi ils s'opposent farouchement tout le reste de l'année..."