Interdire l'écriture inclusive ? Le sénateur Etienne Blanc demande au gouvernement de trancher

Le sénateur LR du Rhône intervenait sur le cas de l'écriture inclusive, dont il n'est évidemment pas fan contrairement aux écologistes lyonnais qui l'utilisent dans leurs communications officielles. On se souvient également d'un récent partiel à l'université Lyon 2 qui proposait une écriture particulièrement... "inclusive".

Etienne Blanc s'adressait à la Première ministre Elisabeth Borne, lui reprochant de ne pas donner de consigne claire sur la question, d'autant que la ministre de l'Enseignement Supérieur déclarait dans le Figaro que l'écriture inclusive pouvait être acceptée malgré une décision négative du tribunal administratif de Grenoble.

Sylvie Retailleau lui répondait qu'elle n'était pas en faveur de l'écriture inclusive, mais qu'elle soutenait davantage l'expression inclusive comme "Cher toutes et tous".

"On ne peut pas être pour l'autonomie des universités et fustiger le ministère pour qu'il intervienne à tout-bout-de-champ pour régir le contenu de ce que proposent les enseignants", rétorquait la membre du gouvernement.

Etienne Blanc n'était pas convaincu : "Vous ne répondez pas sur le jugement du tribunal de Grenoble sur l'inintelligibilité et sur le problème constitutionnel. Et puis vous ne répondez pas à l'Académie française qui, en matière d'écriture inclusive, parle d'un 'péril mortifère' et d'une 'aberration'. Camus disait que 'tout le malheur des hommes provient du fait qu'ils ne tiennent pas un langage clair'. J'invite aujourd'hui le gouvernement à tenir un langage clair. L'écriture inclusive, c'est oui, ou c'est non. Si c'est non, décidez enfin que tout texte de quelque nature qu'il soit écrit en écriture inclusive est nul de plein droit. Là, vous tiendrez un langage clair", concluait l'ancien bras droit de Laurent Wauquiez à la Région Auvergne-Rhône-Alpes.