RER lyonnais : Bruno Bernard ne le financera pas s’il n’a "aucun contrôle"

Ce jeudi, Bruno Bernard a annoncé qu’il était prêt à financer en partie le RER lyonnais. S’il s’était déjà montré enthousiaste fin novembre, il demande cette fois plus de concret : "Si on va au-delà de l’aide, on ne va pas accepter de payer des choses si on a aucun contrôle, si on ne décide de rien." Sur le ton de la dérision, il précise aussi qu’il n’injectera pas d’argent si c’est pour "faire rouler le train avec le logo de la Région".

Pour autant, il "regrette que les relations ne soient pas fructueuses" avec la collectivité.

A.C.