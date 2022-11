Bruno Bernard tend la main à Laurent Wauquiez pour la création d’un RER lyonnais 

Bruno Bernard a réagi à la volonté du président de la République Emmanuel Macron de créer des nouvelles lignes de RER dans dix métropoles françaises dont celle de Lyon. Le maire écologiste Grégory Doucet s’était déjà montré optimiste vis-à-vis de cette idée.

C’est au tour de Bruno Bernard de s’en féliciter : "Je prends avec plaisir les annonces du président de la République." Il espère tout de même que ce projet deviendra rapidement concret : "Il faut maintenant passer à la phase opérationnelle."

"Il est trop tôt pour dire que ça va déboucher"

Or, ce n’est pas la Métropole de Lyon qui s’occupe de ce dossier mais la Région présidée par Laurent Wauquiez. Bruno Bernard se dit "aux côtés de la Région" et réitère sa "volonté d’aider la Région à avancer sur ce dossier."

L'élu écologiste espère aussi un engagement de l’Etat : "S’il vient avec des financements conséquents, on a une chance d’accélérer enfin le développement du train dont on a besoin dans la Métropole de Lyon." Il se félicite par ailleurs de pouvoir avancer avec le président de la Région Auvergne Rhône-Alpes : "Depuis 2015 et l’élection de Laurent Wauquiez, il ne s’était pas passé grand-chose. Je ne peux que me féliciter que, depuis quelques mois, on avance sur le dossier mais il est trop tôt pour dire que ça va déboucher."

En revanche, Bruno Bernard souligne tout de même que l’Etat pourrait en faire davantage : "Sur les transports en commun, il n’y a toujours pas de soutien du gouvernement ni de baisse de la TVA sur les transports publics."

A.C.