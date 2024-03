Election de l'oncle de Bruno Bernard : le rapporteur public refuse de les blanchir

Le président écologiste de la Métropole de Lyon a déjà évité l'inégibilité grâce à un accord passé avec le procureur de la République. Mais il veut absolument avoir le dernier mot dans l'affaire de l'élection de son oncle François Thévenieau à la tête de GrandLyon Habitat.

Pour rappel, Bruno Bernard avait voté la délibération, sans préciser à l'assemblée son lien de parenté avec le candidat proposé. Outre la procédure évitée pour conflit d'intérêts, l'élection de François Thévenieau avait été annulée par le tribunal administratif de Lyon saisi par la droite.

C'est pour faire annuler cette dernière décision défavorable que la Métropole et GrandLyon Habitat avaient fait appel.

Un dossier étudié ce jeudi par la justice. Et le rapporteur public a refusé de blanchir l'oncle et son neveu, estimant que leur recours était "sans objet" puisque suite à l'annulation de l'élection de François Thévenieau, un nouveau vote avait été réalisé au conseil métropolitain, cette-fois sans Bruno Bernard, permettant à l'oncle de retrouver son poste de président du bailleur social.

Selon le Progrès, l'avocat de l'élue Dominique Nachury (LR) a signalé lors de l'audience de jeudi le fait que l'appel aurait dû être formé par les deux écologistes, et non le faire porter par la Métropole et GrandLyon Habitat.

La décision de la justice administrative a été mise en délibéré et tombera d'ici quelques semaines. Suivra-t-elle l'avis négatif du rapporteur public ?