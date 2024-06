Législatives : Bruno Bernard, le président de la Métropole de Lyon, appelle à "battre le Rassemblement National"

Depuis la Préfecture du Rhône, le président EELV de la Métropole de Lyon a appelé "chacun à prendre ses responsabilités" : "Les résultats sont extrêmement inquiétants. Le score de l'extrême-droite en France est très haut et l'extrême-droite pourrait remporter l'élection dimanche prochain. On est dans un moment crucial où chacun doit prendre ses responsabilités. Et nous nous sommes très clairs, écologistes et Nouveau Front Populaire, il faut battre le rassemblement national. Partout où nous sommes troisièmes, nous retirerons nos candidats et partout nous appellerons à battre le candidat du RN quelque soit le candidat en face."

Et de conclure : "il est irresponsable quand on se veut démocrate dans ce pays de laisser une chance à l'extrême droite de gouverner le pays".