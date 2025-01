Bruno Bernard toujours en Une de Met' : "Nous améliorons le quotidien des habitants"

Car comme chaque année depuis son élection comme président de la collectivité, Bruno Bernard pose en Une du magazine métropolitain Met' en ce mois de janvier.

Ses détracteurs étaient allés jusqu'à saisir la chambre régionale des comptes à ce sujet, car la Une du magazine apparaît également sur les panneaux publicitaires de l'agglomération. Les Républicains accusaient ainsi l'écologiste de "faire sa propagande avec les impôts des contribuables".

Si les juges financiers n'ont pas encore statué sur ce point, Bruno Bernard ne renonce pas à sa traditionnelle photo accompagnée d'une interview qui terminent dans les boîtes aux lettres des habitants.

Et à un an et demi des élections métropolitaines, le président de la collectivité fait un bilan, forcément positif, de son action.

"Chaque jour nous améliorons le quotidien des habitants", se félicite même Bruno Bernard, qui débute son entretien avec le seul point négatif : les chantiers.

Mais il demande aux Grands Lyonnais d'être patients et surtout, il y voit une excellente nouvelle économique car ces chantiers "représentent des contrats importants pour nos entreprises, notamment dans le secteur du bâtiment et des travaux publics". Imparable.

En 2025, Bruno Bernard annonce quatre temps forts : l'arrivée des Vélo'v électriques fin janvier, la piétonnisation totale de la rue de la République à Lyon, le lancement des navettes fluviales en juin et la livraison de la place Béraudier à la Part-Dieu.

Quand à la réalisation dont il est le plus fier, Bruno Bernard cite les bornes à compost. "C'est simple et ça fonctionne", conclut-il, rappelant que 10 000 tonnes de compost ont été récupérées depuis le lancement du concept.

A l'année prochaine !