Lyon et Métropole : les grandes promesses non tenues par Grégory Doucet et Bruno Bernard

En pleine crise Covid, les novices troupes de Grégory Doucet et Bruno Bernard ont pris du retard pour se familiariser avec les spécificités du pouvoir et les contraintes administratives et financières à leur programme ambitieux pour l'agglomération. À un an et demi des élections municipales et métropolitaines 2026, alors que les partenaires de gauche commencent à contester le leadership des Verts, quelles sont les promesses qui ne seront pas tenues durant le mandat, et probablement au-delà ?

Prolonger le métro D (Pas tenue)

En injectant essentiellement le budget du Sytral dans le tramway, Bruno Bernard a mis à la poubelle sa promesse de prolonger la ligne D de Vaise jusqu’au quartier de l’Industrie. À la place, c’est une navette fluviale qui s’y rendra l’été prochain. Par contre, promesse tenue de prolonger le métro B jusqu’à Saint-Genis-Laval… Bon, les écologistes n’y sont pour rien, mais promesse tenue quand même.

Instauration d’un ticket unique TER/TCL (Pas tenue)

Le fameux serpent de mer promis par tout le monde depuis de nombreux scrutins. Ça ne coûtait donc rien de le promettre en 2020. Sauf qu’en 2024, rien n’a avancé et la perspective d’un ticket unique TCL/TER d’ici 2026 est très faible. La Métropole de Lyon n’arrivait pas à négocier avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes de Laurent Wauquiez, y parviendra-t-elle davantage avec celle de Fabrice Pannekoucke ?

Le parc de la Tête d’Or devient un refuge pour animaux maltraités (Pas tenue)

Durant la campagne de 2020, les écologistes ont été accusés de vouloir fermer le zoo du parc de la Tête d’Or, au nom de la dignité animale qui leur a fait interdire les cirques avec animaux. Du coup, ils avaient trouvé une idée pour contenter les deux camps : créer un refuge pour les animaux sauvages maltraités, ainsi que les espèces domestiques en voie de disparition. Un projet abandonné. À la place, la ligne directrice n’a jamais été officialisée. Mais certaines espèces exotiques sont poussées vers la sortie et les animaux décédés ne sont pas remplacés. Selon la Ville de Lyon, cette promesse est toujours en cours : "À ce jour, 400 animaux vivent au zoo du parc de la Tête d’Or, représentant 60 espèces, dont 33 menacées et 16 en danger critique d’extinction, selon l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature. 60 % des espèces sont intégrées dans des programmes de protection coordonnés par l'Association Européenne des Zoos et Aquariums (EAZA). Nous sommes fortement engagés dans cette réflexion du devenir de cet espace, en menant une évaluation des conditions d'accueil pour chaque animal afin de les améliorer. C’est ce même process qui a conduit au déplacement des crocodiles au Maroc en 2022, le départ des lémurs à ventre roux au Brésil ou encore le non remplacement du lion mort en décembre 2021".

Un corridor entre le parc de Gerland et le parc Blandan (Pas tenue)

Un projet un peu fou de relier entre eux Gerland et Blandan, tant les deux parcs sont éloignés et surtout séparés par des milliers d’habitations, d’axes importants et une voie ferrée… Si fou que les Verts ont abandonné immédiatement après leur élection cette idée de corridor végétalisé.

Un nouveau cimetière métropolitain ? (Pas tenue)

C’est typiquement le genre de squelettes que l’on découvre dans le placard en arrivant au pouvoir, sans mauvais jeu de mots. Avec les cimetières métropolitains qui sont bientôt pleins, les écologistes devaient rapidement trouver un terrain pour accueillir de nouvelles sépultures. Sous peine de ne plus pouvoir enterrer les morts dans l’agglomération d’ici quelques années. Après la fronde des élus et habitants de Charly, initialement choisie, l’entourage de Bruno Bernard avait promis de dévoiler le nouveau lieu en septembre… 2023. Dans une impasse, puisqu’aucune commune ne souhaitait se dévouer pour ce projet, la Métropole a décidé de s’orienter vers la solution "petits-bras", avec la reprise administrative de nombreuses sépultures abandonnées. Mais clairement, le sujet reviendra sur la table en 2026.

Résorption totale des bidonvilles et campements (Pas tenue)

C’est l’un des sparadraps du capitaine Haddock qui colle à la peau de Grégory Doucet. Mais le maire de Lyon clame haut et fort qu’il ne regrette pas d’avoir annoncé l’objectif de zéro personne à la rue à Lyon. Force est de constater que la situation a empiré depuis son élection. Et qu’on est très loin de la "résorption totale des bidonvilles et campements" que les écologistes souhaitaient instaurer en laissant les SDF et migrants occuper temporairement "des espaces publics vacants". À part quelques gymnases et écoles ouverts, ou récemment avec la mise à disposition d'un bâtiment de Gerland par un promoteur immobilier pour des mineurs isolés, les Verts ne sont jamais passés à l’acte, et sont même entrés en guerre avec la préfecture.

Fermer l’un des deux incinérateurs de l’agglomération (Pas tenue)

Les incinérateurs de Gerland et Rillieux-la-Pape sont un peu les centrales nucléaires de l'agglomération : vieillissantes, mais utiles. Et en plus polluants puisque les Verts indiquaient que "80% des déchets brûlés dans nos incinérateurs ressortent sous forme d’émissions atmosphériques". D'où leur promesse de diviser par deux le nombre de déchets incinérés d'ici 2026 pour envisager la fermeture d’un des deux sites. Sauf qu'aujourd'hui, la Métropole se retrouve avec des incinérateurs qu'elle va plutôt rénover au lieu de fermer. Un budget de plusieurs centaines de millions d’euros. Et elle récupère même les déchets de l'agglomération de Vienne pour faire tourner ses fourneaux...

Ne pas toucher aux impôts (Non tenue)

Ni baisse, ni augmentation ! La promesse était belle, mais si facile à ne pas tenir. Grégory Doucet a réussi à faire sans durant presque trois ans, mais il a fini par augmenter la taxe foncière, la première hausse depuis 2015. Pour sa défense, le maire ne pouvait pas prévoir la guerre en Ukraine et l’explosion du prix de l’énergie. De son côté, la Métropole envisageait de baisser la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) des copropriétés exemplaires. Mais rien n’est jamais venu. La Ville de Lyon estime que cette information est fausse et que la promesse n'a jamais été faite publiquement. Or, dans une interview remontant à novembre 2019, les deux écologistes, alors candidats, avaient répondu pour le magazine LyonMag qu'avec eux, il y aurait bien "ni baisse, ni augmentation des impôts".

Publication des délibérations et des documents des conseils municipaux et métropolitains (Non tenue)

Promesse non tenue tant les écologistes, Bruno Bernard en tête, rechignent à s’ouvrir à la population, aux médias et à leur opposition. Publier systématiquement les projets de délibérations avant les conseils municipaux et métropolitains ? Niet. Pourtant, ils l’avaient promis. Et si les diffusions des conseils en direct sont plutôt bien faites (et pour leur coût, c’est bien normal), celles des conseils d’arrondissement sont une catastrophe.

Augmenter d’au moins 20 agents l’effectif de police municipale de Lyon (Non tenue)

Promesse non tenue dès septembre 2020. Il n'a fallu que quelques mois à Grégory Doucet pour indiquer qu'en réalité, il recruterait pour atteindre "l'effectif théorique" de sa police municipale. Depuis, le nombre d'agents lyonnais est tenu secret mais il aurait baissé, notamment parce que la Ville a subi un exode aux dépens des mairies voisines qui proposaient des missions et des salaires plus avantageux. La Ville se félicite toutefois du renforcement de la brigade cycliste "pleinement réalisé, passant de 8 agents en 2020 à 17 en 2024".

Implanter une antenne de police municipale dans les quartiers de Lyon (Non tenue)

À l’instar de la police nationale, la police municipale n’est pas présente dans tous les arrondissements de la ville. Pourtant, les Verts voulaient donner davantage "de visibilité et de mobilité" aux fonctionnaires en implantant "dans tous les quartiers des antennes de police municipale". À la place, la rénovation des cinq postes de police existants a été votée. La promesse de former des équipes composées de policiers, médiateurs et éducateurs de rue n’a pas été tenue non plus.

Intégrer Lyon aux réseaux internationaux des trains de nuit (Pas tenue)

Non seulement Lyon n’a intégré aucun réseau, et notamment Nightjet que les Verts vantaient dans leur programme, mais en plus, l’agglomération a été effacée du plan 2030 de l’État. De quoi ulcérer Grégory Doucet et Bruno Bernard qui réclamaient des lignes de trains de nuit à destination de Bordeaux et de la Bretagne. Comme quoi, promettre des choses sur lesquelles on ne peut rien faire, si ce n’est du lobbying, c’est à double tranchant… Sans oublier que Ville et Métropole ont aussi perdu 20 000 et 80 000 euros pour adhérer à l’aventure catastrophique Railcoop.

Piétonniser les centres-villes de Lyon, Villeurbanne, Bron… (Pas tenue)

Forcément, les écologistes espéraient remporter davantage de villes que Lyon et Saint-Germain-au-mont-d’Or. D’où leur promesse un peu osée de piétonniser les centres-villes de Lyon, Villeurbanne, Oullins, Bron et de "toutes les villes volontaires". En 2026, aucun cœur de ville ne sera devenu piéton, pas même la Presqu’île où les véhicules seront encore de la partie, même si leur place aura été drastiquement réduite. Et aucune ville ne s’est curieusement portée volontaire pour ce chamboulement souvent très mal vu des commerçants.

Réduction de la circulation du tunnel de la Croix-Rousse à une voie automobile (Pas tenue)

Malgré la construction d’un tube mode doux dédié aux piétons, cyclistes et donc bus, les écologistes souhaitaient créer des voies réservées aux bus dans le tunnel routier de la Croix-Rousse. De quoi réduire à une seule voie dans chaque sens la circulation automobile. Mais depuis 2020, rien n’a changé. Il est à noter que si les Verts avaient été les seuls décisionnaires, le plan aurait été appliqué. Mais l’État a son mot à dire et freine des quatre fers sur le projet.

Deux téléphériques avant 2026 (Pas tenue)

Bruno Bernard a attendu le jour de son élection par le conseil de la Métropole pour dégainer ce double projet de sa veste. La première ligne de téléphérique devait voir le jour entre Francheville et Lyon, la seconde entre Limonest/Techlid et Lyon. Finalement, les deux ont été jetées à la poubelle et, pire encore, des centaines de milliers d’euros ont été dépensés dans des études qui ne serviront pas. Certains élus parlent aujourd’hui d’un téléphérique à Givors ou à Décines. Mais là encore, on ne voit pas la queue d’un câble.